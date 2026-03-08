

وكالات

أعلنت الشرطة النرويجية، سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في غرب أوسلو فجر الأحد، قرابة الساعة 1:00 صباحا، مما دفع إلى نشر قوات كبيرة في المنطقة.

أكدت الشرطة النرويجية عدم وجود إصابات، وهي على اتصال مع مسؤولي السفارة لتقييم الوضع.

قالت وسائل إعلام، إن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن، وجار التحقيق في الحادث.

كما قالت قائدة العمليات في شرطة أوسلو، بير-إيفار إيفرسن، إن السلطات تلقت بلاغا عن الدوي أو الانفجار.​

أفاد ⁠شهود لصحيفة فيردنز جانج النرويجية اليومية ​برؤية دخان ​يتصاعد ⁠من المنطقة المحيطة بمجمع السفارة.

ونشرت الشرطة موارد مكثفة، ورفعت الإجراءات الأمنية حول الموقع الدبلوماسي لا توجد معلومات عن الجناة أو طبيعة الانفجار حتى اللحظة، وسط تحقيق مستمر، وفقا لروسيا اليوم.