يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره طلائع الجيش غدا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب غدا الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

وتعد مباراة الغد بين الأهلي وطلائع الجيش، هى المباراة رقم 42 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 41 مباراة بمختلف البطولات من قبل.

وخلال 41 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 30 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 لقاءات فقط وحضر التعادل في 7 مباريات مختلفة.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض خلال 41 مباراة بمختلف البطولات في تسجيل 82 هدفا، فيما تلقت شباكهم 26 هدفا فقط.

ويحتل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 8 أهداف ويليه نجم الأهلي السابق عماد متعب برصيد 7 أهداف.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

