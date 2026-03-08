إعلان

وزارة الإسكان تطرح 3 فرص استثمارية بمدينة الشروق بنظام التخصيص الفوري

كتب : محمد عبدالناصر

06:00 ص 08/03/2026

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح ثلاث فرص استثمارية جديدة بنظام التخصيص الفوري بمدينة الشروق، لإقامة مشروعات تجارية وخدمية وسكنية.

1- مشروع تجاري بالمنطقة الترفيهية

تقع القطعة بالمنطقة الترفيهية شمال الحى التاسع، وتبلغ مساحتها 2352 مترًا مربعًا، بسعر 24685 جنيهًا للمتر، وبنسبة جدية حجز 10%.

الاشتراطات البنائية:
نسبة بنائية لا تتجاوز 40%.

الارتفاع: بدروم + أرضي + دورين متكررين.

ارتدادات: 5م أمامي – 4م جانبي وخلفي.

الالتزام بالقيود والارتفاعات.

2- مشروع حضانة بمركز خدمات سكن مصر

تقع بمركز خدمات سكن مصر بالواجهة الشرقية، بمساحة 2951 مترًا مربعًا، وسعر 14620 جنيهًا للمتر، وبنسبة جدية حجز 10%.

الاشتراطات البنائية:
نسبة بنائية لا تتجاوز 30%.

الارتفاع: أرضي + دور أول للإدارة فقط.

ارتدادات: 6م أمامي – 6م جانبي – 6م خلفي.

الالتزام بالكود المصري للجراجات واشتراطات السلامة.

3- مشروع تجاري إداري سكني بمركز المدينة 2

تقع بمركز المدينة 2، وتبلغ مساحتها 2640 مترًا مربعًا، بسعر 18330 جنيهًا للمتر، وبنسبة جدية حجز 10%.

الاشتراطات البنائية:
نسبة بنائية لا تتجاوز 30%.

الارتفاع: بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة.

ارتدادات: 5م أمامي – 4م جانبي وخلفي.

الالتزام بالقيود والارتفاعات.

نظام السداد والتنفيذ:

وتبلغ مدة تنفيذ المشروعات الثلاثة 3 سنوات من تاريخ استلام الأراضي.

يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض (10% مسددة + 15% خلال شهر من الإخطار بالموافقة)، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

ويتم سداد باقي القيمة على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، محملة بالأعباء المالية وفقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، إضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.

مدينة الشروق وزارة الإسكان مشروعات الإسكان

