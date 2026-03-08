إعلان

ترامب ينتقد كير ستارمر: لن ننسى خذلان بريطانيا خلال الصراع مع إيران

كتب : مصراوي

05:53 ص 08/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية ساهم في "تدمير" ​العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "لن ننسى ​غياب الدعم البريطاني خلال الصراع مع إيران".

وأضاف: "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم في ​وقت ما، وربما أعظم الحلفاء على الإطلاق، تدرس أخيرا بجدية إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لسنا بحاجة إليهما ​بعد الآن، لكننا لن ننسى لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون ​إلى الحروب بعد أن نحقق فيها الانتصار بالفعل".

يأتي المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ‌بعد ⁠أن قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تجهز حاملة الطائرات برينس أوف ويلز لاحتمال إرسالها.

لكن مسؤولا بريطانيا قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن إرسال حاملة الطائرات إلى الشرق ​الأوسط.

ودافع ستارمر عن ​قراره عدم ⁠السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد بريطانية لدعم أولى الضربات على إيران، قائلا إنه كان بحاجة للتأكد ​من أن أي عمل عسكري قانوني ومخطط له ​جيدا.

وفي وقت ⁠لاحق، أعطى القوات الأمريكية الإذن باستخدام القواعد البريطانية لما وصفها بضربات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية في مستودعات التخزين أو منصات الإطلاق.

وانتقد ستارمر مؤخرا رغبة ترامب ​في شراء جرينلاند، ووصف تصريحاته بأن القوات الأوروبية كانت تتجنب القتال على الخطوط ​الأمامية في حرب أفغانستان بأنها "صادمة بكل صراحة"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بريطانيا الصراع الأمريكي الإيراني أمريكا وإيران والصين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
أخبار المحافظات

باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
رمضان ستايل

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين