ترامب ينتقد كير ستارمر: لن ننسى خذلان بريطانيا خلال الصراع مع إيران



وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية ساهم في "تدمير" ​العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "لن ننسى ​غياب الدعم البريطاني خلال الصراع مع إيران".

وأضاف: "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم في ​وقت ما، وربما أعظم الحلفاء على الإطلاق، تدرس أخيرا بجدية إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لسنا بحاجة إليهما ​بعد الآن، لكننا لن ننسى لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون ​إلى الحروب بعد أن نحقق فيها الانتصار بالفعل".

يأتي المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ‌بعد ⁠أن قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تجهز حاملة الطائرات برينس أوف ويلز لاحتمال إرسالها.

لكن مسؤولا بريطانيا قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن إرسال حاملة الطائرات إلى الشرق ​الأوسط.

ودافع ستارمر عن ​قراره عدم ⁠السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد بريطانية لدعم أولى الضربات على إيران، قائلا إنه كان بحاجة للتأكد ​من أن أي عمل عسكري قانوني ومخطط له ​جيدا.

وفي وقت ⁠لاحق، أعطى القوات الأمريكية الإذن باستخدام القواعد البريطانية لما وصفها بضربات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية في مستودعات التخزين أو منصات الإطلاق.

وانتقد ستارمر مؤخرا رغبة ترامب ​في شراء جرينلاند، ووصف تصريحاته بأن القوات الأوروبية كانت تتجنب القتال على الخطوط ​الأمامية في حرب أفغانستان بأنها "صادمة بكل صراحة"، وفقا لروسيا اليوم.