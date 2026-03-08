ترامب ينتقد كير ستارمر: لن ننسى خذلان بريطانيا خلال الصراع مع إيران
كتب : مصراوي
وكالات
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية ساهم في "تدمير" العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "لن ننسى غياب الدعم البريطاني خلال الصراع مع إيران".
وأضاف: "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم في وقت ما، وربما أعظم الحلفاء على الإطلاق، تدرس أخيرا بجدية إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لسنا بحاجة إليهما بعد الآن، لكننا لن ننسى لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نحقق فيها الانتصار بالفعل".
يأتي المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تجهز حاملة الطائرات برينس أوف ويلز لاحتمال إرسالها.
لكن مسؤولا بريطانيا قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن إرسال حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط.
ودافع ستارمر عن قراره عدم السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد بريطانية لدعم أولى الضربات على إيران، قائلا إنه كان بحاجة للتأكد من أن أي عمل عسكري قانوني ومخطط له جيدا.
وفي وقت لاحق، أعطى القوات الأمريكية الإذن باستخدام القواعد البريطانية لما وصفها بضربات دفاعية ضد الصواريخ الإيرانية في مستودعات التخزين أو منصات الإطلاق.
وانتقد ستارمر مؤخرا رغبة ترامب في شراء جرينلاند، ووصف تصريحاته بأن القوات الأوروبية كانت تتجنب القتال على الخطوط الأمامية في حرب أفغانستان بأنها "صادمة بكل صراحة"، وفقا لروسيا اليوم.