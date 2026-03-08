إعلان

صيغة إعلانية جديدة من "إكس" تعرض توصيات بالمنتجات أسفل المنشورات.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

05:42 ص 08/03/2026

منصة التواصل الاجتماعي X

تختبر منصة التواصل الاجتماعي X، المملوكة للملياردير Elon Musk، صيغة إعلانية جديدة تتيح عرض توصيات مباشرة بالمنتجات أسفل المنشورات التي تتضمن إشارات إلى الشركات أو خدماتها، في خطوة تهدف إلى تطوير أدوات الإعلان على المنصة.

ورصد أحد مستخدمي المنصة في أوروبا أولى تجارب هذه الميزة، حيث ظهر اقتراح يدعو إلى الحصول على اشتراك في خدمة ستارلينك أسفل منشور يشيد بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة Starlink في البرتغال.

وعند الضغط على الاقتراح، يتم تحويل المستخدم مباشرة إلى الموقع الرسمي للخدمة، وفقا لتقرير نشره موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأكد رئيس قسم المنتجات في منصة إكس، Nikita Bier، اختبار هذه الميزة، موضحا أن الشركة تسعى إلى تطوير “منتج إعلاني لا يبدو كإعلان” بالشكل التقليدي.

ورغم أن الصيغة الإعلانية الجديدة لم تظهر بعد لجميع المستخدمين، فإن بعضهم لاحظ وجود مساحة مخصصة لها أسفل المنشورات.

ويعرض هذا المربع حاليا منشورات عشوائية من المنصة، ما لم يكن المستخدم ضمن الأسواق التي تجرى فيها تجربة الإعلانات الجديدة.

وأشار عدد من المستخدمين إلى ظهور هذه الصيغة الإعلانية في بعض الأسواق التي تشهد الاختبار التجريبي للميزة.

ويأتي هذا التطوير بعد أن أطلقت منصة إكس موخرا ميزة “الشراكة المدفوعة” لصناع المحتوى، والتي تتيح الإشارة إلى المحتوى الإعلاني بطريقة رسمية تتماشى مع لوائح الإعلان على شبكات التواصل الاجتماعي، بدلًا من استخدام وسوم مثل “إعلان” أو “شراكة مدفوعة”.

ومن المتوقع أن يسهم ربط منشورات صناع المحتوى الترويجية بروابط مباشرة لشراء المنتجات أو الاشتراك في الخدمات في جذب المزيد من المعلنين إلى المنصة خلال الفترة المقبلة.

