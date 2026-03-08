

كتب- محمد أبو بكر:

دخلت الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني اليوم الأحد، وسط توقعات باستمرار العمليات العسكرية لأسابيع عدة وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإسرائيليين.

وأكد ترامب، أن خطة الحرب تسير وفق جدولها المحدد، وحثت واشنطن شركات الأسلحة على تسريع إنتاجاتها لدعم العمليات العسكرية.

الضربات والأضرار

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، استهداف أكثر من 3000 موقع إيراني منذ 28 فبراير 2026، ضمن عملية أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي".

واستهدفت الضربات مراكز القيادة والسيطرة، مواقع الحرس الثوري، مقر الجوفضاء، أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ البالستية، قدرات الاتصال العسكرية، والسفن والغواصات.

ودمرت القوات الأمريكية والإسرائيلية 43 سفينة إيرانية، إذ أسفرت العمليات عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين، بينهم وزير الدفاع السابق عزيز نصير زاده، ورئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار المرشد علي شمخاني.

الرد الإيراني

ردّت إيران بإطلاق حوالي 2700 صاروخ وطائرة مسيرة، معظمها من طراز "شاهد-136" منخفضة التكلفة، فيما تتراوح تكلفة الصواريخ الباليستية بين مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات.

وتسببت الهجمات الإيرانية في خسائر مادية بملايين الدولارات في دول الخليج وإسرائيل.

الخسائر المالية

بلغت الخسائر الأمريكية نحو 6 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب، وفق تقديرات مسؤولين في البنتاجون أبلغوا الكونجرس الأمريكي، بينما قدّر معهد CSIS تكلفة الساعات المئة الأولى من العملية بـ3.7 مليارات دولار، أي نحو 891 مليون دولار يوميا.

تتوقع الولايات المتحدة تحولا نحو استخدام ذخائر أقل تكلفة خلال الأيام المقبلة، مع تراجع وتيرة إطلاق إيران للصواريخ والمسيّرات لتخفيف النفقات.

سياق الحرب

أعلنت إسرائيل صباح 28 فبراير الماضي بدء هجوم أسمته "زئير الأسد"، وانضمت إليها واشنطن لاحقاً في حملة واسعة تهدف للإطاحة بالنظام الإيراني، في حين ردّت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل ودول الخليج، فضلاً عن العراق والأردن.