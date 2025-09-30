ما العلاقة بين نقص المغنيسيوم وفرط نشاط المثانة؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون صينيون أن نقص المغنيسيوم في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بفرط نشاط المثانة، وهو اضطراب يتميز برغبة متكررة ومفاجئة في التبول يصعب السيطرة عليها.

نشرت مجلة Scientific Reports نتائج الدراسة التي استندت إلى تحليل بيانات أكثر من 28 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، جُمعت ضمن المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) خلال الفترة بين 2005 و2018.

واستخدم الباحثون مؤشر نقص المغنيسيوم (MDI) لمقارنة مستويات المغنيسيوم بأعراض فرط نشاط المثانة، وكشفت النتائج أن كل زيادة نقطة واحدة في هذا المؤشر ترتبط بزيادة احتمال الإصابة بالمرض بنسبة 9%، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما تبين أن الأفراد ذوي المؤشرات المتوسطة والعالية كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 17% و20% على التوالي مقارنة بمن لديهم مستويات منخفضة.

وأشارت الدراسة إلى أن الارتباط كان أقوى لدى النساء، والأشخاص الذين يعانون من السمنة، ومن تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، بالإضافة إلى غير المدخنين.

وأوضح الباحثون أن العلاقة بين نقص المغنيسيوم وفرط نشاط المثانة ظلت واضحة حتى بعد مراعاة عوامل متعددة، مما يشير إلى دور محتمل للمغنيسيوم في تطور هذا المرض.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول