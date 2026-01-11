سرطان المعدة.. 6 أسباب خفية تزيد خطر الإصابة

يعد سرطان المعدة من الأمراض التي تتطور غالبا بصمت، ما يجعل التعرف على عوامل الخطر خطوة أساسية للوقاية والكشف المبكر.

وبحسب موقع مايو كلينك، هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المعدة، أبرزها ما يلي:

1- التدخين

لا يقتصر ضرر التدخين على الرئتين فقط، بل يمتد إلى المعدة، حيث يسهم في إضعاف بطانتها وزيادة فرص تكون خلايا غير طبيعية.

2- ارتجاع الحمض والتهابات المعدة

يعد الارتجاع المتكرر لحمض المعدة إلى المريء، المعروف بداء الارتجاع المعدي المريئي، من الحالات التي قد تحدث تهيجا مزمنا في الجهاز الهضمي، ما يزيد من احتمالات التغيرات غير الطبيعية في الخلايا.

3- السلائل والتغيرات الخلوية

وجود زوائد أو سلائل غير سرطانية داخل المعدة قد يكون مؤشرا على قابلية أعلى لتحول الخلايا إلى أورام خبيثة مع مرور الوقت.

4- العادات الغذائية غير الصحية

الاعتماد المفرط على الأطعمة المالحة والمدخنة، مع قلة تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، نتيجة التعرض المستمر لمركبات ضارة وقلة العناصر الواقية.

5- العامل الوراثي والتاريخ العائلي

يلعب العامل الوراثي دورا مهما في بعض الحالات، خاصة لدى من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة أو متلازمات وراثية نادرة، مثل سرطان المعدة المنتشر الوراثي، ومتلازمات السلائل الوراثية، التي تزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.

6- عدوى الملوية البوابية

إصابة المعدة ببكتيريا الملوية البوابية تعد من أبرز عوامل الخطر، إذ تؤدي إلى التهابات مزمنة في بطانة المعدة قد تتطور مع الوقت إلى تغيرات سرطانية.