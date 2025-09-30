ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الصحة النفسية؟

حذر باحثون ألمان من وجود علاقة بين استهلاك المشروبات الغازية واضطراب الاكتئاب الشديد، مشيرين إلى دور ميكروبات الأمعاء في هذه العلاقة.

كشف نظام الخدمات الصحية البريطاني (NHS) أن الاكتئاب الشديد حالة من الانخفاض المزاجي المستمر أو المتكرر، فيما سلطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة بين ميكروبات الأمعاء واستهلاك المشروبات الغازية.

كما ركزت الدراسة على نوعين من البكتيريا المعوية، هما "إيجرتيلا" المرتبطة بالتهابات الأمعاء والمفاصل، و"هونجاتيلا" المشتبه في علاقتها بسرطان القولون، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نتائج الدراسة

الدراسة شملت 405 مرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا (68% منهم من النساء)، إضافة إلى مجموعة ضابطة من 527 شخصًا سليمًا، كما تم تحليل استهلاك المشروبات الغازية عبر استبيانات غذائية مفصلة، ومقارنة بيانات من يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب بآخرين لا يستخدمونها.

وخلصت النتائج إلى أن النساء اللواتي يستهلكن المشروبات الغازية يوميا سجّلن أعراضًا أكثر حدة للاكتئاب، بالإضافة إلى ارتفاع في مستويات بكتيريا "إيجرتيلا" في أمعائهن، في حين لم يُلاحظ التأثير نفسه لدى الرجال، رغم استهلاكهم كميات أكبر من المشروبات الغازية.

وأوضحت الباحثة الرئيسية شارميلي إدوين ثانارايا أن الفروق البيولوجية بين الجنسين تؤثر على توازن ميكروبات الأمعاء، واعتبرت المشروبات الغازية "عامل خطر شائع يمكن الوقاية منه"، داعية الأطباء إلى تضمين تقليل استهلاكها في التوصيات الغذائية للمرضى.

تحذيرات من المشروبات الغازية "الدايت"

حذرت دراسة برازيلية نُشرت مؤخرًا في مجلة JAMA الطبية من أن تناول مشروب غازي خال من السكر يوميًا يسرع من تدهور وظائف الدماغ، مشيرة إلى ارتباط المحليات الصناعية مثل الأسبارتام بمخاطر صحية مزمنة تشمل السرطان وأمراض القلب.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول