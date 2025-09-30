نصائح فعالة تطيل عمر الناجين من سرطان البروستاتا

كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية الأمريكية للسرطان أن الرجال الذين تم تشخيصهم بسرطان البروستاتا غير النقيلي وحرصوا على الالتزام بإرشادات التغذية والنشاط البدني التي توصي بها الجمعية، يتمتعون بفرص أكبر للعيش لفترة أطول، مقارنة بغيرهم من المرضى.

وخلال متابعة استمرت 14 عاما، أظهرت نتائج الدراسة أن المرضى الذين اتبعوا أعلى مستوى من هذه التوصيات كانوا أقل عرضة للوفاة من جميع الأسباب بنسبة 23%، كما انخفضت احتمالات وفاتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25%، مقارنة بمن التزموا بالإرشادات بدرجة أقل، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

نصائح للناجين من سرطان البروستاتا

تشمل توصيات الجمعية الأمريكية للسرطان ما يلي:

الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

اعتماد نظام غذائي متوازن.

الحد من تناول الكحول.

وقالت الدكتورة فاليريا إلاهي، الباحثة الرئيسية للدراسة: "لم يفت الأوان أبداً للاستفادة من تبني سلوكيات حياة صحية".

وتتبع الباحثون 4232 رجلا أعمارهم بين 65 و73 عاما، والذين شُخِصوا بسرطان البروستاتا غير النقيلي بين عامي 1992 و2003، لمدة تصل إلى 14 عاماً.

بيانات الدراسة وعدد المشاركين

شملت الدراسة 4,232 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 65 و73 عامًا، جرى تشخيصهم بسرطان البروستاتا غير النقيلي بين عامي 1992 و2003 وتم تتبّعهم لمدة تصل إلى 14 عاماً، مع مقارنة معدلات الوفيات من خلال بيانات "مؤشر الوفيات الوطني"، وقياس مدى الالتزام بإرشادات الجمعية قبل وبعد التشخيص.

ووفق نتائج الدراسة، فإن أبرز عامل ساهم في تعزيز فرص البقاء على قيد الحياة، كان ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيا، أو 75 دقيقة من التمارين عالية الشدة، أو مزيج من الاثنين، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول