مع دخول الخريف.. كيف تهتم برطوبة بشرتك لتجنب الجفاف

مع تغير المناخ ودخول فصل الخريف، تميل البشرة إلى الجفاف بسبب انخفاض الرطوبة الجوية والتغيرات في درجات الحرارة.

إليك خطوات ونصائح وفق موقع "هيلث لاين".



1.استخدام مرطّب غني ومناسب لنوع البشرة مباشرة بعد الاستحمام

لأن الاستحمام بالماء (خصوصًا الماء الدافئ) قد يزيل الزيوت الطبيعية من سطح الجلد، من المهم تطبيق مرطب غنّي يحتوي على مواد مثل السيراميدات، حمض الهيالورونيك، أو زيوت طبيعية.

أفضل وقت لوضع المرطب هو حين تكون البشرة لا تزال رطبة قليلاً، ليس بعد أن تُجفف تمامًا، لأن هذا يساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد.

2.تجنب الاستحمامات الطويلة بالماء الساخن واستخدام منظفات لطيفة

الاستحمام بماء ساخن لفترات طويلة يزيد من جفاف البشرة ويُفسد حاجزها الطبيعي. يُنصح باستخدام الماء الفاتر أو الدافئ لفترة قصيرة.

كذلك، يجب استخدام صابون أو غسول لطيف قليل الرغوة وخالٍ من المهيّجات.

3.استخدام مرطّب للهواء (Humidifier) في المنزل والحفاظ على ترطيب داخلي

مع تشغيل التدفئة أو تقلص الرطوبة بسبب الهواء الخارجي، يصبح الهواء الداخلي جافًا، مما يزيد جفاف البشرة.

استخدام جهاز ترطيب هواء في الغرف، خاصة غرفة النوم، بفعالية عند الحفاظ على رطوبة حوالي 40‑60٪.

إذا لم يكن لديك جهاز، يمكن استخدام حلول بسيطة مثل وضع أوعية ماء في الغرفة أو منشفة مبللة قرب مصدر الحرارة.

4.عدم الإكثار من التقشير واستخدام المنتجات المرطبة الليلية

التقشير ضروري لإزالة الخلايا الميتة، لكن في الخريف يجب أن يكون لطيفًا وأقل تكرارًا (مرة أو مرتين في الأسبوع) لتجنب تهيج الجلد.

عند الليل، يمكن استخدام مرطّبات ذات قوام أسمك أو استخدام زيوت خفيفة أو طبقة واقية أخيرة (occlusive) لحبس الرطوبة.

5.شرب الماء الكافي وتناول أطعمة غنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة



الترطيب من الداخل مهم جدًا؛ يُنصح بشرب كمية كافية من الماء أو السوائل (1.5‑2 لتر يومياً تقريبًا) للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

كما أن تناول أطعمة تحتوي على أحماض دهنية مفيدة مثل أوميجا‑3 (زيت السمك، بذور الكتان، الجوز) ومضادات الأكسدة (الخضروات والفواكه الملونة) يساهم في دعم حاجز الجلد وتقليل الأكسدة التي تسبب تلف الخلايا.