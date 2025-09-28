ما أسباب وعلاج آلام الكعب؟

كشف الدكتور ألكسندر أومنوف أن ألم الكعب متنوع في طبيعته وشدته، وقد يشير إلى مجرد إرهاق خفيف أو إلى وجود أمراض خطيرة تستدعي الانتباه.

ومن ضمن أسباب ألم الكعب إجهاد الأربطة والعضلات الناتج عن المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لساعات طويلة وهي أسباب شائعة غير مرضية.

كما أن ارتداء الأحذية الضيقة أو ذات الكعب العالي يزيد الضغط على منطقة الكعب ويضعف الدورة الدموية ويؤدي إلى الالتهابات والصدمات الدقيقة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من ألم أشد بسبب زيادة الضغط على أقدامهم.

ومن الأسباب الأخرى الخلع والكسور والالتواءات، بالإضافة إلى العمليات الالتهابية مثل التهاب الجراب (الكيس الزلالي)، والتهاب المفاصل، وداء المفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرض السكري قد يسبب التهاب مزمن في الأربطة وتكوين نتوءات كعب مؤلمة.

كما أن القدم المسطحة، خاصة بعد الإجهاد لفترات طويلة، غالبا ما تسبب نوبات ألم. ومن أخطر الحالات المصحوبة بألم شديد، أمراض العظام القيحية، مثل التهاب العظم والنقي، بالإضافة إلى الاعتلالات العصبية وضغط الأعصاب.

ولعلاج آلام الكعب يجب تحديد السبب بدقة.

وفي الحالات الخطيرة، مثل التهاب العظم والنقي أو السل، قد يلزم إجراء عملية جراحية والعلاج بمضادات الحيوية.

أما في حالات الالتهابات غير القيحية، مثل الفصال العظمي أو تفاقم التهاب المفاصل، غالبا ما يكون العلاج الموضعي بالمراهم المحتوية على مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الحقن لتسكين الألم والالتهاب فعالا. كما يمكن استخدام العلاج الطبيعي، مثل العلاج المغناطيسي، والراحة الإضافية، ويُعتبر التدليك فعالا في تخفيف الألم الناتج عن تعب الساقين.

