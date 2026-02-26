إعلان

رابطة الصحافة الأجنبية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة

كتب : مصراوي

09:43 م 26/02/2026

قطاع غزة

(أ ش أ)

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل، اليوم الخميس، إطلاق عريضة إلكترونية تطالب تل أبيب برفع الحظر المفروض على دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، بما يتيح لهم تغطية الأحداث بشكل مستقل.

وجاء في نص العريضة أن إسرائيل تمنع منذ أكثر من عامين الصحافة الأجنبية من دخول غزة والتغطية بحرية، في إجراء غير مسبوق ويُعد انتهاكًا لحرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات.

وأضافت الرابطة ، في بيان صحفي ، أنها كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لدى مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين ومنظمات دولية للمطالبة برفع هذا الحظر، كما تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الردود الإسرائيلية اقتصرت على المماطلة وطرح مبررات أمنية عامة دون الدخول في حوار جاد.

واختتمت العريضة بالقول: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع".

وتفرض إسرائيل حظرًا شاملًا على دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، مع السماح في المقابل بدخول صحفيين إسرائيليين، وبدرجة أقل صحفيين أجانب، إلى مناطق محددة ضمن نظام "الصحافة المرافقة" للقوات الإسرائيلية.

وتبرر إسرائيل هذا الإجراء باعتبارات أمنية، معتبرة أن دخول الصحفيين إلى القطاع قد يشكل خطرًا على سلامة الجنود والصحفيين على حد سواء.

