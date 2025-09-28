4 مشكلات صحية قد تسبب الشعور الدائم بالبرد

الشعور بالبرد يوميا وبشكل مستمر قد يشير إلى وجود مشكلات صحية خفية تتطلب العناية الطبية.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، الأمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد.

مرض رينود

تتميز هذه الحالة بـ تضيق الأوعية الدموية في الأصابع، مما يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى أعراض تظهر عند البرد أو التوتر.

وتشمل الأعراض شحوب أو ازرقاق في الجلد مصحوبا بـ خدر وألم، وتدوم لفترات تتراوح بين دقائق وساعات.

فقر الدم

قد تكون برودة اليدين والقدمين علامة على فقر الدم، حيث يفتقر الجسم لخلايا دم حمراء كافية لنقل الأكسجين.

وفي هذه الحالة قد يعاني المريض من التعب والدوخة وشحوب البشرة وضيق التنفس.

السكري من النوع الثاني

ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل قد يسبب تلف الأعصاب الطرفية، ما يؤدي للإحساس الدائم بالبرودة.

وتشمل الأعراض الأخرى العطش الشديد والتبول المتكرر والتعب وفقدان الوزن غير المبرر.

خمول الغدة الدرقية

عندما تفشل الغدة الدرقية في إنتاج هرمونات كافية، يتباطأ الأيض ما يؤدي لانخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية.

وفي هذه الحالة قد يشعر المرضى بالبرودة الدائمة مع حساسية زائدة للطقس البارد، وقد يصاحب ذلك إمساك، اكتئاب وآلام عضلية".

وتتطور الأعراض تدريجيا وتشمل أيضا زيادة الوزن وجفاف الجلد.

