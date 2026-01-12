خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بفندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

ظهرت لوبيز مرتدية فستان مطرز أنيق وجذاب على الريد كاربت، كما نشرت صورا من كواليس استعدادها للحفل عبر حسابها على إنستجرام.

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم، منهم: جورج وأمل كلوني، أدم ساندلر، تيموثي شالاميه، سيلينا جوميز، أريانا جراندي، جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس، إذ التقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.