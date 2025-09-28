كيف يحارب الجوز الشيخوخة؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن تناول الجوز قد يكون سلاحا ضد أمراض التقدم في العمر.

وأوضحت الدراسة أن الجوز ليس مجرد مكمل غذائي عادي بل هو كنز من المركبات النشطة بيولوجيا التي تحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية المتعددة غير المشبعة ومركبات الإيلاجيتانين ومجموعة فيتامينات ومعادن أساسية وبروتينات عالية الجودة تحتوي على أحماض أمينية أساسية.

وقد تتدخل هذه المركبات في تنظيم الإجهاد التأكسدي من خلال تحييد الجذور الحرة، وتعديل المسارات الالتهابية وتؤثر على عمليات الشيخوخة نفسها، وفقا لـ "ميديكال نيوز".

ويكمن سر فعالية الجوز في أن الإيلاجيتانينات تتحول إلى يوروليثينات، والتي بدورها تنشط مسار Nrf2/ARE.

وهذا المسار هو المكون الأساسي لتعزيز الدفاعات الطبيعية للخلية ضد الأكسدة.

وشملت الدراسة 22 مشارك بمتوسط عمر 49 عاما، ركز الباحثون على قياس تأثير الاستهلاك القصير المدى للجوز على علامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

وبالرغم من أن النتائج الأولية لم تُسجل فروقا ذات دلالة إحصائية في مستويات السيتوكينات الالتهابية أو النشاط المضاد للأكسدة، يرى الباحثون أن هذا يرجع على الأغلب إلى قصر مدة التجربة (ثلاثة أسابيع)، وهو ما منع ظهور تغييرات ملحوظة.

وأشار الباحثون أن الجوز يعتبر سلاحا مهما في مواجهة أمراض التقدم بالعمر، حيث تمتلك مكوناته الفريدة قدرة متميزة على محاربة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما الآليتان الرئيسيتان وراء شيخوخة الخلايا.

فالجوز غني بأحماض أوميجا 3 والمركبات الفينولية التي تتحول في الجسم إلى مواد فعالة تعزز المناعة الخلوية وتحمي الأوعية الدموية والدماغ.

