مؤشر مبكر.. 5 أعراض إذا استيقظت ليلا وأنت تشعر بها فأنت مصاب بالسكري

كشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن علامات غير شائعة قد تظهر أثناء الاستيقاظ ليلا، وقد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض السكري.

الجوع الشديد

يمكن أن يسبب داء السكري الشعور بالجوع الشديد، وقد يشعر الشخص برغبة لا تقاوم في تناول الطعام حتى بعد تناول وجبة كاملة.

وتعرف هذه الحالة أيضا بفرط الأكل السكري أو النهم، وقد يواجه مرضى السكري هذه المشكلة لأن اختلال توازن الأنسولين قد يعيق تحويل السكر إلى طاقة.

عدم وضوح الرؤية

إذا أصبحت الرؤية ضبابية ليلا فهذه علامة على إصابتك باعتلال الشبكية السكري.

ويحدث هذا لأن ارتفاع سكر الدم قد يلحق الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب في عينيك، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.

جفاف الحلق

قد يحدث هذا بسبب الجفاف الناتج عن كثرة التبول، وجفاف الفم شائع لدى مرضى السكري نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وقد ينتج الأشخاص الذين يعانون من مستويات سكر غير منضبطة كمية أقل من اللعاب، مما قد يسبب هذه الحالة أيضا.

ويؤدي هذا التكرار المتكرر لشرب الماء والذهاب إلى المرحاض إلى الأرق لدى مرضى السكري.

ملاءات السرير أو أغطية الوسائد المبللة بالعرق

قد يكون ذلك مرتبطا بمرض السكري، حيث قد يسبب فرط التعرق إذ يحفز اضطراب التمثيل الغذائي الغدد العرقية بشكل مفرط.

لذا إذا استيقظت ووجدت وسادة أو ملاءة سرير مبللة، فقد يعني ذلك انخفاض في مستوى السكر في الدم.

الذهاب إلى المرحاض كثيرا

إحدى طرق الجسم للتخلص من السكر الزائد أو الفضلات، هي التبول، فعندما يكون لديك سكر زائد في مجرى الدم، قد تعمل كليتك بجهد إضافي لإخراجه من الجسم، مما قد يؤدي إلى فرط نشاط المثانة، ونتيجة لذلك، قد تضطر إلى الذهاب إلى المرحاض كثيرا ليلا، وتعرف هذه الحالة باسم التبول الليلي.

