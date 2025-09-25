في شهر التوعية بسرطان الدم.. أعراض خفية تسبب الإصابة به

سبتمبر هو شهر التوعية بسرطان الدم، ويوجد مجموعة من العادات وعوامل الخطر التي قد تسهم في الإصابة بهذا المرض القاتل.

وكشف موقع "mayoclinic" في هذا التقرير عن أبرز العادات التي تسبب سرطان الدم.

أسباب سرطان الدم

يتطور سرطان الدم عندما يتحور أو يتغير الحمض النووي (DNA) في خلايا الدم (الكريات البيضاء)، مما يعطل قدرتها على التحكم في النمو والانقسام.

وفي بعض الحالات، تهرب هذه الخلايا المتحولة من الجهاز المناعي وتنمو خارج نطاق السيطرة، مما يزاحم الخلايا السليمة في مجرى الدم.

التدخين

بالرغم من أن التدخين قد لا يكون سببا مباشرا للإصابة بسرطان الدم، إلا أن تدخين السجائر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم النقوي الحاد.

الإشعاع

التعرض للإشعاع (مثل انفجارات القنابل الذرية) والتعرض المكثف للإشعاع منخفض الطاقة من المجالات الكهرومغناطيسية (مثل خطوط الكهرباء) قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم.

علاج إصابة سابقة بالسرطان

الأشخاص الذين سبق أن خضعوا لأنواع معينة من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لأنواع أخرى من السرطان قد يتعرضون لخطر أكبر للإصابة ببعض أنواع سرطان الدم.

الأعراض

الحمى أو القشعريرة.

الإرهاق المستمر والضعف.

العدوى المتكررة أو الخطيرة.

فقدان الوزن غير المبرر.

تضخم العقد اللمفية والكبد أو الطحال.

سهولة النزيف أو الكدمات.

نزيف الأنف المتكرر.

بقع حمراء صغيرة في الجلد.

فرط التعرق وخاصة أثناء الليل.

ألم العظام.

أنواع سرطان الدم

ابيضاض الدم الحاد.

سرطان الدم المزمن.

سرطان الدم النقوي.

سرطان الدم الليمفاوي.

يبدأ سرطان الدم عندما يتغير الحمض النووي (DNA) لخلية واحدة في نخاع العظم (يحدث طفرة).

والحمض النووي هو "شفرة التعليمات" التي تخبر الخلية بموعد نموها، وكيفية تطورها وموعد موتها.

وبسبب هذه الطفرة تستمر خلايا سرطان الدم في التكاثر، وجميع الخلايا الناتجة عن الخلية الأصلية المتحولة تحمل أيضا الحمض النووي المتحول.

