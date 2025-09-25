5 خضروات تخفض الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب

كتبت- أسماء مرسي:

ما تتناوله يؤثر على صحتك قلبك، وهناك العديد الخضراوات تساعد بشكل طبيعي على خفض الكوليسترول الضار، وهذا يحمي قلبك من الأمراض.

إليك أهم هذه الخضراوات وفوائدها، وفقا لموقع "timesofindia".

يُعرف البروكلي بكونه كنزًا غذائيًا، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان التي تعمل على منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين وفيتامين C، التي تحارب الالتهابات وتحمي الأوعية الدموية من التلف.

البروكلي

البامية

من الخضروات المميزة التي الغنية بالألياف الذائبة التي تتحول إلى مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي، تعمل على "التقاط" جزيئات الكوليسترول الضار وتمنعها من الدخول إلى مجرى الدم، مم يسهم في خفض مستوياته.

السبانخ

تحتوي على مادة اللوتين التي تؤدي دورا محوريا في منع تأكسد الكوليسترول الضار، وهو ما يقلل من تراكمه على جدران الشرايين، كما أنه مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران حيويان للحفاظ على ضغط دم صحي وتحسين تدفق الدم.

الجزر

يتميز الجزر بألياف "البكتين" التي تسهم بفاعلية في خفض الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، يوفر كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل "البيتا كاروتين"، والتي تقدم حماية إضافية للأوعية الدموية ضد الأضرار.

الباذنجان

يحتوي على ألياف ذائبة تُبطئ من عملية امتصاص الكوليسترول، وتُسهل التخلص منه من الجسم، ولأنه قليل السعرات الحرارية وغني بالمركبات المفيدة، لذا فهو إضافة مثالية لأي نظام غذائي صحي لدعم صحة القلب.