التصلب الجانبي الضموري.. الأسباب والعلامات التي يجب الانتباه لها

كشفت طبيبة الأعصاب الروسية جالينا تشودينسكايا أن ارتعاش العضلات يعد أبرز علامات التصلب الجانبي الضموري.

أوضحت أن هذا الارتعاش ينشأ بسبب النشاط التلقائي للخلايا العصبية الحركية التي تضررت ولم تتوقف عن العمل بعد

وتحدث الارتعاشات العضلية أو ما يعرف بـ الارتجاف الحزمي في المرحلة التي تكون فيها الخلية العصبية لا تزال على قيد الحياة، إلا أنها قد بدأت بالفعل في التغيرات المرضية.

وهذا يعني أن الارتجاف هو مؤشر مبكر على أن الخلية قد تضررت قبل أن تتوقف تماما عن العمل.

ولهذا السبب غالبا ما تسبق هذه الارتعاشات ضعف العضلات الواضح، الذي يشير إلى بدء عملية تنكسية قبل وقت طويل من توقف العضلة عن الانقباض، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كما أن الارتجاف الحزمي ليس علامة محددة على الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، إذ يحدث لدى نحو 70٪ من الأشخاص الأصحاء وخاصة بعد بذل مجهود بدني أو الحرمان من النوم أو التعرض للتوتر.

العلامات التحذيرية التي تستدعي استشارة الطبيب

الارتعاش المستمر والضعف وتطور الأعراض وضمور العضلات.

