إعلان

وصفة طبيعية للتغلب على نزلات البرد الشتوية.. لا تفوتك

كتب : محمود عبده :

09:00 م 07/01/2026

مشروب ساخن - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية لتخفيف السعال وتهدئة التهاب الحلق،

وبحسب موقع Times of India، تساعد خلطة الزنجبيل والعسلعلى تهدئة الأعراض وتقوية المناعة.

فوائد خلطة الزنجبيل والعسل للبرد

1- تهدئة السعال

يحتوي الزنجبيل والعسل على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات مثل الجينجيرول والشوجاول، التي تساعد على تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد أو الإنفلونزا.

2- تخفيف التهاب الحلق

يساعد هذا المزيج على تقليل احتقان الحلق وألم البلع، ما يمنح شعورًا بالراحة عند الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا.

3- تقوية المناعة

يمتاز الزنجبيل والعسل بخصائص مضادة للميكروبات، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات وتقليل شدة العدوى.

طريقة تحضير خلطة الزنجبيل والعسل

الطريقة الأولى:

-غلي شرائح الزنجبيل الطازج لمدة 5- 10 دقائق.

-تصفية الماء جيدًا وإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل.

الطريقة الثانية:

-هرس الزنجبيل حتى يصبح ناعمًا.

-إضافة العسل وخلط المزيج جيدًا.

-تناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

فصل الشتاء مشروبات ساخنة نزلات البرد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض
زووم

نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض
تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين
شئون عربية و دولية

تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل