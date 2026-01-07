وصفة طبيعية للتغلب على نزلات البرد الشتوية.. لا تفوتك

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية لتخفيف السعال وتهدئة التهاب الحلق،

وبحسب موقع Times of India، تساعد خلطة الزنجبيل والعسلعلى تهدئة الأعراض وتقوية المناعة.

فوائد خلطة الزنجبيل والعسل للبرد

1- تهدئة السعال

يحتوي الزنجبيل والعسل على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات مثل الجينجيرول والشوجاول، التي تساعد على تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد أو الإنفلونزا.

2- تخفيف التهاب الحلق

يساعد هذا المزيج على تقليل احتقان الحلق وألم البلع، ما يمنح شعورًا بالراحة عند الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا.

3- تقوية المناعة

يمتاز الزنجبيل والعسل بخصائص مضادة للميكروبات، ما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات وتقليل شدة العدوى.

طريقة تحضير خلطة الزنجبيل والعسل

الطريقة الأولى:

-غلي شرائح الزنجبيل الطازج لمدة 5- 10 دقائق.

-تصفية الماء جيدًا وإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل.

الطريقة الثانية:

-هرس الزنجبيل حتى يصبح ناعمًا.

-إضافة العسل وخلط المزيج جيدًا.

-تناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.





