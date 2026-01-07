إعلان

"أقدام الغراب".. علامات على الوجه قد تكشف الخطر الصامت في الدماغ

كتب : أحمد الضبع

07:00 م 07/01/2026

الإصابة بالخرف

كشف باحثون عن علامة وجهية قد تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف في المستقبل، وهي تجاعيد حول العينين المعروفة بـ"أقدام الغراب".

وأظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يبدون أكبر سنا من عمرهم الحقيقي يرتفع لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 60% خلال 12 عاما، حتى بعد مراعاة العوامل الصحية ونمط الحياة، وفقا لموقع unilad.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التجاعيد تعكس الضرر البيئي المتراكم، مثل التعرض للشمس، والإجهاد التأكسدي، والالتهابات المزمنة، وهي عوامل مرتبطة بتقدم عمر الدماغ وضعف قدراته على الإصلاح الذاتي.

وأضافت الدراسة أن الذين لديهم تجاعيد أعمق حول العينين لديهم أكثر من ضعف احتمالات التدهور المعرفي مقارنة بمن لديهم أقل التجاعيد.

ويقول الباحثون إن ملامح الوجه يمكن أن تعكس "العمر البيولوجي للجسم"، وبالتالي تساعد في التنبؤ بمخاطر التدهور العقلي قبل ظهور الأعراض الواضحة للخرف.

وأوصت الدراسة، المنشورة في مجلة Alzheimer's Research & Therapy، بضرورة استخدام علامات الوجه ضمن استراتيجيات الفحص المبكر لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، ما يتيح التدخل المبكر للوقاية وتأخير تطور المرض.

