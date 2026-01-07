إعلان

3 قرارات من أطباء الأعصاب لتعزيز صحة الدماغ في 2026

كتب : أحمد الضبع

06:00 م 07/01/2026

صحة الدماغ

مع بداية العام الجديد، يسلط أطباء الأعصاب الضوء على أهمية صحة الدماغ كركيزة للحياة الصحية، ليس فقط لتحسين المزاج والتركيز، بل للحفاظ على الإنتاجية والاستقلالية على المدى الطويل.

وبحسب موقع "تايمز أوف أنديا" قد قدم الدكتور بينج، أخصائي الأعصاب، ثلاث قرارات بسيطة يمكن اعتمادها يوميا لتعزيز صحة الدماغ.

إعطاء النوم الأولوية

النوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا أساسي لوظائف الدماغ. تنظيم روتين نوم ثابت يساعد على كسر حلقة التوتر والقلق الناتجة عن قلة النوم.

اتباع روتين يومي ثابت

الدماغ يزدهر بالتنبؤ والاستمرارية، فالأوقات المنتظمة للاستيقاظ، وتناول الطعام، وممارسة النشاط البدني، والإعداد للنوم تقلل القلق والاكتئاب وتساعد في تقليل نوبات الصداع النصفي والألم المزمن.

الرقص يوميا

الدماغ والجسم يستفيدان من الرقص، فهو يجمع بين الحركة والتوازن والتنسيق والذاكرة والإيقاع والتواصل الاجتماعي.

أظهرت دراسة عام 2003 أن الرقص هو النشاط الوحيد الذي يقلل خطر الإصابة بالخرف، والتعلم المستمر لحركات جديدة ينشط مناطق متعددة في الدماغ.

