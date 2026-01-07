هناك لحظة معينة تثير هذا الشعور، يضاء النور، يتحرك شيء ما على طول الجدار أو على الأرض، قبل أن يدرك المرء الأمر، تنطلق الغريزة، ويميل معظم الناس إلى الإمساك بحذاء، وتميل الصراصير إلى إثارة هذا الشعور أكثر من أي آفة منزلية أخرى تقريبًا.

فالصراصير سريعة، وغير متوقعة، ومحملة بذكريات يفضل الناس عدم التفكير فيها، ما يمر غالبًا دون أن يُلاحظ في تلك اللحظة هو ما يحدث بعد ذلك، سحق الصرصور لا ينهي المشكلة بالطريقة التي يفترض أن تحل بها.

وبحسب تايمز أوف إنديا، قد يفاقم الأمور بهدوء، الأسباب ليست درامية أو مبنية على خرافات، إنها أقرب إلى النظافة، وعلم الأحياء، وما تحمله هذه الحشرات معها عندما تدخل إلى أماكن معيشتنا.

يؤدي سحق الصراصير إلى انتشار البكتيريا وقد يجذب المزيد من الصراصير

الصراصير موجودة منذ زمن بعيد، تشير الأدلة الأحفورية إلى وجودها قبل مئات الملايين من السنين، قبل ظهور الإنسان الحديث والمنازل بزمن طويل، ومع مرور الوقت، تكيفت لتعيش في أي مكان دافئ ورطب تقريبًا.

يوجد آلاف الأنواع منها حول العالم، يعيش عدد قليل منها فقط بالقرب من البشر، لكن هذه الأنواع القليلة بارعة في ذلك، فهي تأكل أي شيء تقريبًا، وتختبئ جيدًا، بل إن بعضها قادر على إعادة إنماء أطرافه المفقودة، هذه القدرة على التحمل تعزز فكرة أنها شبه منيعة، حتى وإن كانت هذه الفكرة غالبًا ما تكون مبالغًا فيها.

تنجذب الصراصير إلى الدفء وتجد نفسها في النهاية داخل المنازل

في الهواء الطلق، تميل الصراصير إلى العيش في الأماكن الرطبة، أما في الداخل، فتجد ما هو أفضل: الدفء، وبقايا الطعام، والماء، والمأوى من تقلبات الطقس.

ولذلك، فإن رؤية صرصور في الداخل تشعرك بالمسؤولية، إذ توحي باقتحام لا بالصدفة، وتعد المطابخ والحمامات من الأماكن الشائعة لتواجد الصراصير، ليس لأنها قذرة، بل لأنها توفر لها ما تحتاجه للبقاء على قيد الحياة.

ماذا يحدث عندما تقتل صرصورا؟

عندما يُسحق الصرصور، فإنه لا يختفي تماما، بل ينشق جسمه، وتنتشر سوائله الداخلية، ويخرج معها كل ما كان يحمله.

ومن المعروف أن الصراصير تحمل البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تلتقطها من المصارف والنفايات والمواد المتحللة، وعند سحقها، قد تستقر هذه الكائنات على الأرضيات أو أسطح العمل أو الأحذية، ومن هناك تنتقل إلى أماكن أخرى.

سحق الصراصير يعني انتشار المرض

وُجد أن الصراصير تحمل بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، بالإضافة إلى الفيروسات والطفيليات، ويرتبط بعض هذه الأمراض بالتسمم الغذائي والتهابات الأمعاء، حتى في حال عدم حدوث العدوى، يمكن لهذه الكائنات أن تُفاقم الربو والحساسية، خاصةً عند الأطفال.

وسحق الحشرة يُسهّل انتشار هذه الجزيئات بدلاً من احتواءها.

ينجذب المزيد من الصراصير بعد قتل أحدها

تتواصل الصراصير باستخدام إشارات كيميائية، فعندما يُصاب أحدها أو يُسحق، يُطلق مواد تجذب غيرها من الصراصير القريبة، هذه الإشارات ليست إنذارات مقصودة، لكنها مع ذلك تلفت الانتباه.

وهذا يعني أن سحق صرصور واحد قد يزيد من نشاطها في نفس المنطقة لاحقًا، وتحمل هذه الحشرات الوافدة معها بكتيرياها الخاصة.

وتتميز سوائل الصراصير برائحة نفاذة، عند إفرازها، قد تبقى الرائحة عالقة على الأسطح والأقمشة، كما قد تشير هذه الرائحة إلى وجود الأمان أو الطعام للصراصير الأخرى، لا يحدث ذلك دائمًا على الفور، ولكن مع مرور الوقت، قد تجعل المنطقة أكثر جاذبية لها.

طريقة أكثر أمانًا للتعامل مع الصراصير

تميل الطرق البطيئة إلى أن تكون أكثر فعالية، تسمح الطعوم الهلامية للصراصير بنقل السم إلى أعشاشها، أما المصائد اللاصقة فتمنعها من الحركة أو إرسال إشارات إلى غيرها، كلا الطريقتين تحد من انتشارها.

كما أن سد الثغرات، وتخزين الطعام بشكل صحيح، وتقليل الرطوبة أمور مفيدة أيضا.

هذه الخطوات أقل إرضاءً من القضاء السريع عليها، لكنها أنظف وأكثر فعالية.

