بعد سقوط أسانسير مترو العتبة.. 5 نصائح لتجنب المخاطر

شهدت محطة مترو أنفاق العتبة "الخط الثاني" مساء الإثنين سقوط مصعد أثناء أعمال الصيانة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال، بحسب مصادر مطلعة.

وتدخل فريق الإنقاذ لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، إليك خمس نصائح للسلامة عند استخدام المصاعد.

1- انتبه لأي أعطال أو أصوات غريبة

إذا لاحظت توقفا مفاجئا، اهتزازا غير معتاد، أو أصواتا غريبة، تجنب استخدام المصعد فورا وأبلغ الإدارة المعنية.

2- التزم بالحد الأقصى للوزن

الضغط الزائد على المصعد يزيد من خطر الأعطال الميكانيكية، لذا لا تتجاوز الحمولة المسموح بها وابتعد عن الازدحام داخل المصعد.

3- احذر من الأبواب أثناء الدخول والخروج

تجنب الضغط على الأبواب أو محاولة فتحها بالقوة، فهذه التصرفات قد تتسبب بحوادث خطيرة.

4- استخدم السلالم عند الشك

إذا لاحظت أعطالا متكررة أو تحذيرات صيانة، من الأفضل استخدام السلالم بدلا من المخاطرة بالمصعد.

5- تعرف على إجراءات الطوارئ

تعلم كيفية استخدام زر الإنذار الداخلي، وحافظ على هدوئك، ولا تحاول فتح الأبواب بالقوة أثناء أي طارئ.

