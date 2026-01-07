إعلان

بعد سقوط أسانسير مترو العتبة.. 5 نصائح لتجنب المخاطر

كتب - محمود عبده:

10:00 م 07/01/2026

مصعد عقار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محطة مترو أنفاق العتبة "الخط الثاني" مساء الإثنين سقوط مصعد أثناء أعمال الصيانة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال، بحسب مصادر مطلعة.

وتدخل فريق الإنقاذ لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، إليك خمس نصائح للسلامة عند استخدام المصاعد.

1- انتبه لأي أعطال أو أصوات غريبة

إذا لاحظت توقفا مفاجئا، اهتزازا غير معتاد، أو أصواتا غريبة، تجنب استخدام المصعد فورا وأبلغ الإدارة المعنية.

2- التزم بالحد الأقصى للوزن

الضغط الزائد على المصعد يزيد من خطر الأعطال الميكانيكية، لذا لا تتجاوز الحمولة المسموح بها وابتعد عن الازدحام داخل المصعد.

3- احذر من الأبواب أثناء الدخول والخروج

تجنب الضغط على الأبواب أو محاولة فتحها بالقوة، فهذه التصرفات قد تتسبب بحوادث خطيرة.

4- استخدم السلالم عند الشك

إذا لاحظت أعطالا متكررة أو تحذيرات صيانة، من الأفضل استخدام السلالم بدلا من المخاطرة بالمصعد.

5- تعرف على إجراءات الطوارئ

تعلم كيفية استخدام زر الإنذار الداخلي، وحافظ على هدوئك، ولا تحاول فتح الأبواب بالقوة أثناء أي طارئ.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

مصعد أسانسير مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
أخبار مصر

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل