دراسة تكشف عن علاج فعال لمرضى الحساسية

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية عن طريقة جديدة تساعد على تنقية الهواء المنزلي بسرعة من مسببات الحساسية.

وأوضح الباحثون أن هذه المسببات مثل الغبار وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة، قد تبقى عالقة في الهواء المنزلي لأشهر أحيانا، مما يؤدي إلى الإصابة بأعراض تحسسية مزعجة.

وأيضا اكتشف الباحثون أن نوع خاص من أشعة الضوء فوق البنفسجية يمكنه تغيير بنية هذه المسببات بحيث يعجز الجهاز المناعي عن التعرف عليها، وبالتالي تقل أعراض التحسس، وفقا لـ "لينتارو".

وفي الدراسة قام الباحثون برش جزيئات من مسببات الحساسية داخل غرفة محكمة الإغلاق، ثم شغلوا مصابيح خاصة تصدر ضوءا بطول موجة 222 نانومتر، أي بموجات ضوئية أكثر أمانا من تلك المستخدمة حاليا في أجهزة تنقية الهواء.

وبعد 30 دقيقة فقط، انخفضت قدرة الأجسام المضادة على التعرف على مسببات الحساسية بنسبة تراوحت بين 20 و25٪.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الطريقة أثبتت كفاءة وسرعة أكبر في التخلص من مسببات الحساسية في المنزل مقارنة بأساليب التنظيف التقليدية أو غسل الحيوانات الأليفة.

وفي المستقبل، يمكن استخدام أجهزة فوق بنفسجية محمولة لتسهيل حياة مرضى الحساسية، سواء في المنازل، أو المكاتب، أو حتى عند زيارة أصدقاء يربون حيوانات أليفة.

