7 عادات صباحية تدعم صحة الأمعاء

تؤثر صحة الأمعاء على أعضاء الجسم، لكن يمكن لعادات يومية بسيطة أن تُحدث فرقا كبيرا في تحسين عمل الجهاز الهضمي.

إليك 7 عادات مفيدة تدعم صحة الأمعاء وتعزز الراحة الجسدية والنفسية، وفقا لموقع "Indian Express".

تناول الألياف والماء

اتباع نظام غذائي غني بالألياف من الفواكه، الخضروات، البقوليات والحبوب الكاملة يُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويساعد على الوقاية من الإمساك، كما أن شرب الماء ضروريا لتفعيل دور الألياف وتحسين كفاءة الهضم.

نشاط بدني منتظم

ممارسة التمارين يوميًا تُنشط حركة الأمعاء وتعزز توازن البكتيريا المعوية، كما تُحسن جودة النوم وتقلل التوتر، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تناول الأطعمة المُخمرة

منتجات مثل الزبادي، الكيمتشي، والكفير تُوفر بكتيريا نافعة تحافظ على توازن الميكروبيوم، لذا يُنصح بتقليل السكر والأطعمة المُصنعة لتفادي الالتهابات واضطرابات الهضم.

الحذر من الإفراط في الأدوية

الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية، المُلينات، أو مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين يُخل بالتوازن البكتيري ويُضعف بطانة الأمعاء.

تجنب تناول الطعام أمام الهاتف

تناول الطعام أمام التلفاز أو الهاتف يُضعف الانتباه لإشارات الجوع والشبع، ما يؤدي إلى الإفراط في الأكل، زيادة الوزن، وعسر الهضم.

تمارين تنفس صباحية

البدء بتمارين التنفس الأنفي خلال أول 30 دقيقة من الاستيقاظ يُقلل التوتر، يعمل على ترطيب الجهاز التنفسي، وتهيئة الجسم ليوم أكثر تركيزا وهدوءا.

التعرض لضوء الشمس صباحا

ضوء الشمس الطبيعي يُعيد ضبط الساعة البيولوجية، ما يُنظم الهضم، النوم، والتمثيل الغذائي، كما يُحفّز إنتاج "السيروتونين" الذي يُحسن المزاج ويُنظم الشهية.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم