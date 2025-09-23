6 أعراض تنذر بوجود مشكلة في البنكرياس- لا تتجاهلها

حذر الدكتور يفجيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي، من أن الألم الحاد في الجزء العلوي من البطن والذي يمتد إلى الظهر من أبرز المؤشرات على مشكلات البنكرياس، خاصة إذا ازداد بعد تناول الطعام.

وأوضح بيلوسوف أن الأعراض الأخرى تشمل الغثيان، التقيؤ، فقدان الشهية، فقدان الوزن غير المبرر، وتغيرات في طبيعة البراز، مثل البراز الدهني أو الفاتح أو ذو الرائحة الكريهة، ما يشير إلى نقص إنزيمات البنكرياس.

كما لفت إلى علامات مقلقة مثل اصفرار الجلد والأغشية المخاطية، والتي تدل على انسداد في القنوات الصفراوية المرتبط أحيانًا بأمراض البنكرياس، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأشار الطبيب إلى أن من أبرز عوامل الخطر الإفراط في تناول الكحول، التدخين، السمنة، وسوء التغذية، إضافة إلى الاستعداد الوراثي والإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري.

وحذر بيلوسوف من الاعتماد على العلاجات الشعبية، داعيًا إلى استشارة الطبيب قبل استخدام الأعشاب أو إجراء أي تغييرات غذائية، مشددا على ضرورة دمجها ضمن خطة علاجية معتمدة.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم