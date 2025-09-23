5 أدوية شائعة قد تسبب فقدان السمع- احذرها

العديد من الأدوية، سواء بوصفة طبية أو دونها، تسبب ما يُعرف بـ"سمية الأذن"، وهي حالة ناتجة عن تأثيرات دوائية أو كيميائية تؤثر على الأذن الداخلية، وتحديدا القوقعة والجهاز الدهليزي المسؤول عن التوازن.

تشمل الأعراض الشائعة:

طنين في الأذن.

فقدان تدريجي للسمع.

مشكلات في التوازن أو الشعور بالدوار.

الشعور بالامتلاء داخل الأذن.

وتكون هذه الأعراض مؤقتة أو دائمة، تبعا لنوع الدواء، والجرعة، ومدة الاستخدام، إضافة إلى الاستجابة الفردية لكل شخص.

ويؤكد الأطباء أن السبب الرئيسي يعود إلى تلف الخلايا الشعرية الدقيقة في القوقعة، أو اضطراب توازن السوائل في الأذن الداخلية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

أبرز الأدوية المرتبطة بتلف السمع:

مضادات حيوية قوية

تشمل الأمينجليكوزيدات، مثل جنتاميسين وستربتومايسين، وتستخدم لعلاج حالات خطيرة، قد يبقى تأثيرها السام في الأذن حتى بعد انتهاء العلاج.

كما تم ربط بعض الماكروليدات، مثل الأزيثروميسين بمشكلات سمعية، خاصة لدى كبار السن أو مرضى الكلى.

أدوية القلب ومدرات البول

مثل فوروسيميد وبوميتانيد، تسبب فقدانا مؤقتا للسمع أو طنينا في الأذن عند استخدامها بجرعات عالية.

العلاج الكيميائي

أدوية مثل السيسبلاتين والكاربوبلاتين من أكثر العلاجات سمّية للأذن، وتسبب فقدان سمع دائم لدى ما يصل إلى 60% من المرضى، خاصة مع الإشعاع بالقرب من الرأس أو الرقبة.

مسكنات الألم الشائعة

الجرعات العالية والمتكررة من الأسبرين، الإيبوبروفين، النابروكسين، وحتى الباراسيتامول، تزيد خطر الإصابة بطنين الأذن وفقدان السمع، خاصة لدى النساء تحت سن 60.

أدوية الملاريا والمناعة

الكلوروكين، الكينين، والهيدروكسي كلوروكين، تُستخدم لعلاج الملاريا وأمراض مناعية، وقد تؤدي إلى فقدان سمع مؤقت أو دائم، خاصة مع الجرعات العالية أو الاستخدام الطويل.

