مفاجاة.. هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في غرفة باردة

كشفت دراسات حديثة أن النوم في غرفة بدرجة حرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية لا يدعم فقط جودة النوم، بل ينعكس إيجابا على الصحة النفسية والجسدية.

ووفقا لموقع "verywell Health"، إن من أبرز فوائد النوم في غرفة باردة:

تحسين جودة النوم

حيث تعزز البرودة إفراز هرمون الميلاتونين، ما يساعد على النوم العميق والمريح.

الخلود للنوم أسرع

انخفاض حرارة الجسم الخارجية يدعم الإشارات الطبيعية للجسم بوقت النوم، ما يسرع الاستغراق في النوم.

مواجهة التعرق الليلي

يؤدي التعرق الليلي والهبات الساخنة، خاصة لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إلى اضطرابات في النوم، لذلك، الحفاظ على برودة غرفة النوم وسيلة فعالة لتحسين الراحة والنوم خلال الليل.

خفض خطر السكري

النوم في درجة حرارة منخفضة يحفز الأيض ويزيد حساسية الجسم للأنسولين.

مكافحة الشيخوخة

لأن الميلاتونين أيضا يعمل كمضاد أكسدة، فإن تعزيزه ببيئة نوم باردة يدعم صحة الخلايا ويؤخر علامات التقدّم في العمر.

أشخاص ممنوعون من النوم في غرفة باردة

رغم الفوائد المتعددة للنوم في غرفة باردة، إلا أن بعض الفئات يجب أن تتوخى الحذر، خاصة من يعانون من مشكلات تنفسية مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ يؤدي الهواء البارد إلى تفاقم الأعراض أو التأثير على الدورة الدموية، كما أن بعض الأشخاص يشعرون بعدم الراحة بسبب البرودة، ما يؤثر سلبا على جودة نومهم.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم