بحضور نجوم العالم.. 20 صورة من كواليس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتب : مروان الطيب

09:25 م 04/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كواليس فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي_19
  • عرض 20 صورة
    كواليس ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر_17
  • عرض 20 صورة
    ياسمين صبري على الريد كاربت_20
  • عرض 20 صورة
    كواليس ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر_18
  • عرض 20 صورة
    ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي_16
  • عرض 20 صورة
    جدة تشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر_13
  • عرض 20 صورة
    جدة تحتفل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي_12
  • عرض 20 صورة
    حضور كبير بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر_14
  • عرض 20 صورة
    النجمة كوين لطيفة_11
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين صبري_8
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام علي_7
  • عرض 20 صورة
    النجم العالمي أدريان برودي_9
  • عرض 20 صورة
    الفنانة أسماء جلال_5
  • عرض 20 صورة
    حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة_15
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين_6
  • عرض 20 صورة
    الفنان جمال سليمان_4
  • عرض 20 صورة
    أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الطويلة_3
  • عرض 20 صورة
    أروى جودة_1
  • عرض 20 صورة
    أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في حفل الافتتاح_2

شهد حفل افتتاح الدورة الخامسة لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

وكان من أبرز الحضور على ريد كاربت حفل الافتتاح، أروى جودة، إلهام شاهين، ياسمين صبري، هنا الزاهد، صبا مبارك، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، جمال سليمان، أسماء جلال، النجم العالمي جيان كارلو إسبوسيتو، النجم أدريان برودي، المخرج الأمريكي شون بيكر، مي عمر، محمد سامي، ريم سامي، محمد فراج، بسنت شوفي، ناعومي هاريس، كريستين دانست، مايكل كين، فين ديزل، كوين لطيفة والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

عرض فيلم "Giant" في افتتاح المهرجان

سيتم عرض فيلم "Giant" كفيلم افتتاح المهرجان هذا العام، بطولة النجم المصري العالمي أمير المصري.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ومن المقرر في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 8 ديسمبر.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي أروى جودة إلهام شاهين ياسمين صبري جدة

