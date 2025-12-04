بحضور نجوم العالم.. 20 صورة من كواليس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر

شهد حفل افتتاح الدورة الخامسة لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

وكان من أبرز الحضور على ريد كاربت حفل الافتتاح، أروى جودة، إلهام شاهين، ياسمين صبري، هنا الزاهد، صبا مبارك، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، جمال سليمان، أسماء جلال، النجم العالمي جيان كارلو إسبوسيتو، النجم أدريان برودي، المخرج الأمريكي شون بيكر، مي عمر، محمد سامي، ريم سامي، محمد فراج، بسنت شوفي، ناعومي هاريس، كريستين دانست، مايكل كين، فين ديزل، كوين لطيفة والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

عرض فيلم "Giant" في افتتاح المهرجان

سيتم عرض فيلم "Giant" كفيلم افتتاح المهرجان هذا العام، بطولة النجم المصري العالمي أمير المصري.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ومن المقرر في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 8 ديسمبر.

