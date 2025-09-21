عشبة تخفض الكوليسترول وتحمي من السرطان

كتبت- شيماء مرسي

تعد عشبة القمح مكملا غذائيا غنيا بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، وتستخدم عادة كعصير طازج أو مسحوق مجفف بالتجميد.

وقد تسهم عشبة القمح في خفض مستوى الكوليسترول ومكافحة عوامل خطر الإصابة بالسرطان.

كما إنها تعتبر مصدر جيد لفيتاميني أ و هـ، اللذين يحميان صحة العين، وأيضا تحتوي على فيتامين سي الذي يقوي المناعة، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتحتوي العشبة على عديد من المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم. ويُعد الكالسيوم والفوسفور ضروريين لدعم قوة العظام، بينما يُنظم الحديد والزنك والمغنيسيوم الدم.

ةتعمل هذه العناصر الغذائية معاً لتعزيز مستويات الطاقة، وتقليل التعب والإرهاق، ودعم الأداء البدني والعقلي والهضم وتقوية المناعة وتعزيز صحة الشعر والبشرة والبصر، والمساهمة في نمو خلايا الدم الحمراء.

كما تحتوي عشبة القمح على مركبات الفلافونويد، وهي مواد كيميائية نباتية تلعب دوراً مهماً في مكافحة السرطان وتعزيز صحة المناعة. وتوجد هذه المركبات أيضاً في الزعتر والبقدونس والبابونج.

ووجد أن تناول كميات متنوعة من عصير عشبة القمح يبطئ نمو خلايا سرطان الفم والقولون، وفقاً لباحثين في الهند. كما قد يساعد في مكافحة سرطان الدم.

كما أن إضافة عشبة القمح إلى نظامك الغذائي تحارب عوامل خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك الالتهاب وارتفاع الكوليسترول وسكر الدم.

وتحتوي عشبة القمح على الكلوروفيل، الصبغة التي تُعطي النباتات لونها الأخضر، ويحتوي الكلوروفيل على مركبات مضادة للالتهابات.

ولخفض الكوليسترول، ينصح خبراء التغذية بتناول 60 مل من عصير عشبة القمح يومياً، أي ما يزيد قليلاً عن ربع كوب.

ويمكنك أيضاً استخدام عشبة القمح كمسحوق. ملعقة أو ملعقتين صغيرتين ممزوجتين بالماء أو في عصير فواكه.

