ما أسباب وأعراض اضطراب عسر الأداء؟

كتبت- شيماء مرسي

عندما يواجه الأطفال صعوبة في أداء المهام الحركية البسيطة مثل ربط الحذاء، أو الكتابة بوضوح أو حتى الوقوف قد يعتقد البعض أن السبب هو الكسل أو قلة التركيز.

لكن بالنسبة لحوالي 5% من الأطفال، لا تكون هذه الصعوبات نتيجة لقلة الجهد، بل هي أعراض لحالة عصبية تعرف باسم اضطراب التنسيق النمائي، أو ما يسمى أيضا بـ "عسر الأداء".

وهذه الحالة تؤثر على قدرتهم على التخطيط للحركات وتنسيقها وتنفيذها بسلاسة، وفقا لـ "إم إس إن هيلث".

كما يواجه الأطفال المصابون باضطراب التنسيق النمائي صراعات بدنية يومية في تناول الطعام وارتداء الملابس والقص بالمقص والكتابة اليدوية.

كما إن هذه الحالة تعيق نشاط الطفل، حيث أن 36% فقط من الأطفال المصابين بها يحققون مستويات النشاط البدني الموصى بها.

ويخشى العديد من الآباء من أن يؤدي الانقطاع المبكر عن الرياضة إلى غرس عادات تدوم مدى الحياة، ما قد يُضعف صحة أطفالهم.

ما هو اضطراب عسر الأداء؟

هو حالة تؤثر على التنسيق البدني وتسبب أداء أقل من المتوقع للطفل في الأنشطة اليومية المخصصة لعمره.

ويعتبر التأثير العاطفي بنفس القدر من الشدة. وقد أعرب 90% من الآباء، في استطلاع، عن قلقهم بشأن الصحة النفسية لأطفالهم.

والقلق، وانخفاض تقدير الذات، والشعور بالعزلة من الأمور الشائعة مع هذه الحالة.

ويعتبر الأطفال المصابون باضطراب التنسيق النمائي أكثر عرضة من أقرانهم لإظهار علامات الصعوبات العاطفية، والصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الأقران.

واضطراب النمو الحركي حالة تستمر مدى الحياة: لا يزول مع التقدم في السن، ولا يوجد له علاج حالياً.

ومع ذلك، مع الدعم المناسب، يمكن للعديد من الأطفال تطوير استراتيجيات لإدارة صعوباتهم والنجاح.

وبإمكان التدخل المبكر، والعلاجات المصممة خصيصاً، وخاصة العلاج المهني والعلاج الطبيعي، والتجهيزات الصفية المناسبة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في ثقة الطفل بنفسه واستقلاليته وجودة حياته.

وبالرغم من أن نسبة كبيرة من المعلمين على دراية بصعوبات هذه الحالة الحركية، إلا أن ظاهرة غياب الخطط التعليمية الفردية شائعة.

كما أن الأدوات التكيفية، مثل الكومبيوتر المحمول، تساهم في تقديم حلول.

بينما تمثل التربية البدنية تحدياً خاصاً، حيث يتلقى قليل من الأطفال الذين يعانون من عسر الأداء تربية بدنية مناسبة.

اقرأ أيضا:

دون خلل في الكبد.. حسام موافي يكشف سببا شائعا وراء ارتفاع الصفراء في الدم"

علامات خفية في الأظافر قد تكشف إصابتك بمرض قاتل

هذا ما يحدث لشرايين القلب عند شرب الماء المثلج – مفاجأة

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من القرفة لصحة الجسم