4 فوائد مذهلة لتناول الشوفان لصحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله



يُعتبر الشوفان من أكثر الحبوب الكاملة فائدة للصحة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة صحية.



ووفقًا لمواقع طبية مثل Healthline وMedical News Today، فإن للشوفان فوائد عديدة، أبرزها:



1- تعزيز صحة القلب



الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، خاصة "بيتا جلوكان"، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



2- تحسين الهضم



الألياف الموجودة في الشوفان تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، مما يجعله طعامًا مثاليًا لصحة الجهاز الهضمي.



3- المساعدة في ضبط مستوى السكر بالدم



يساعد الشوفان على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري أو لمن يرغبون في الحفاظ على مستوى ثابت للطاقة.



4- تعزيز الشعور بالشبع



يُعد الشوفان من الأطعمة التي تمنح الإحساس بالامتلاء لفترة طويلة، ما يساعد في التحكم بالوزن والحد من تناول الوجبات غير الصحية.







