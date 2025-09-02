5 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين وتقي من التجاعيد

العناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها هدفا للكثيرين، ويؤدي الكولاجين دورا أساسيا في تحقيق ذلك، فهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وحيويتها.

ورغم توفر العديد من المنتجات التي تحتوي عليه، إلا أن هناك مصادر غذائية طبيعية يمكنها تعزيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من علامات التقدم في السن.

إليك أهم 5 أطعمة تساعد على ذلك، وفقا لموقع "Times of India".

الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الليمون، والغريب فروت غنية بفيتامين C، الذي يعد عنصرا أساسيا لإنتاج الكولاجين في الجسم، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة، حيث يسهم في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مرق العظام

مصدرًا طبيعيًا وغنيًا بالكولاجين، الجيلاتين، والأحماض الأمينية التي تدعم مرونة البشرة بشكل مباشر، ويقوي الأظافر، ويزيد من لمعان الشعر.

التوت

يحتوي التوت على فيتامين C ومضادات أكسدة قوية مثل حمض الإلاجيك، التي تساعد على حماية الكولاجين الموجود في البشرة من التلف، وتشجع على إنتاج المزيد منه.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز، الجوز، وبذور الشيا، غنية بفيتامين E والزنك والدهون الصحية، تعمل هذه العناصر على حماية الكولاجين الموجود في البشرة، وتسهم في ترطيبها وتقليل الالتهابات التي تسرع من شيخوخة الجلد.

الخضراوات الورقية

تزود الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير الجسم بفيتامين C والكلوروفيل، وهما عنصران ضروريان لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

اقرأ أيضا:

إنجاز طبي.. أول جراحة في العالم للعمود الفقري بغرسة تيتانيوم ثلاثية الأبعاد

احذر.. 8 علامات مبكرة لنقص الفيتامينات لا تتجاهلها

مسكن طبيعي للألم.. كيف يساعد القرنفل على محاربة الالتهابات؟

4 فوائد مدهشة لفاكهة الكيوي على صحة الجسم

احرص عليها 5 فوائد مذهلة لعصير البنجر بالجزر



