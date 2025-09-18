3 فيتامينات تمنحك مناعة قوية مع تغيّر الفصول.. احرص على تناولها

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع الانتقال بين الفصول، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة لتقلبات الطقس وضعف جهاز المناعة.

لكن الحل قد يكون بسيطًا ومتاحًا في الفواكه اليومية، إذ تحتوي على مجموعة من الفيتامينات الحيوية التي تدعم المناعة وتحافظ على نشاط الجسم.

وبحسب ما أورده موقَعا ويب ميد وهيلث لاين، نستعرض لكم أبرز الفيتامينات المهمة لصحة الجسم:

1- فيتامين C

يُعد فيتامين C بطل الفيتامينات في مواجهة تغيّرات الطقس، إذ يعمل كمضاد أكسدة قوي يحمي خلايا الجسم من التلف، ويعزز إنتاج كريات الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى.

أين يوجد؟ بكثرة في البرتقال، الجوافة، الفراولة، والكيوي.

2- فيتامين B6

يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، ودعم التفاعلات الكيميائية داخل الجهاز المناعي.

ونقصه قد يؤدي إلى الشعور بالتعب وزيادة احتمالية الإصابة بالعدوى.

أين يوجد؟ في الموز، الأفوكادو، والبطاطا الحلوة.

3- فيتامين A

يساعد فيتامين A على حماية الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، والتي تُعد خط الدفاع الأول ضد الجراثيم والفيروسات، كما يساهم في دعم صحة الجلد والعينين.

أين يوجد؟ في الفواكه الملونة مثل التفاح، المانجو، المشمش، والبطيخ الأحمر.

