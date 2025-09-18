طبيب يقدم روشتة نصائح لتفادي العدوى مع دخول المدارس

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع بداية العام الدراسي الجديد، يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية والمواصلات العامة والمكتبات، وهي أماكن مغلقة قد تسهل انتشار العدوى الفيروسية والبكتيرية.

وللحفاظ على صحة الطلاب وأسرهم، ينصح الأطباء باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة التي تساعد على الحد من انتقال الأمراض.

تواصل مع "مصراوي" مع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لمعرفة طرق سهلة للسيطرة على انتشار الفيروسات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" بعض النصائح تتمثل فيما يلي:

تهوية الأماكن المغلقة

احرص على فتح النوافذ أو تشغيل المراوح بشكل دوري لزيادة تدفق الهواء داخل الفصول الدراسية والمكاتب.

التهوية الجيدة تقلل من تراكم الفيروسات والبكتيريا في الجو.

غسل اليدين بانتظام

من أهم وسائل الوقاية؛ يجب تعليم الأطفال غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل الأكل وبعد استخدام دورات المياه أو ملامسة الأسطح المشتركة.

استخدام المطهرات

يفضل حمل مطهر يدوي يحتوي على الكحول، لاستخدامه في حالة عدم توفر الماء والصابون، خصوصًا بعد لمس الأسطح في الحافلات أو الفصول.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية

ينبغي توعية الأطفال بعدم تبادل زجاجات المياه أو أدوات الطعام أو الأدوات المدرسية، للحد من فرص انتقال العدوى.

ارتداء الكمامة عند الحاجة

في حالة وجود ازدحام شديد أو ظهور أعراض نزلات برد منتشرة، يُفضل ارتداء الكمامة لتقليل احتمالية العدوى.

تعزيز المناعة بالتغذية السليمة

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات يساعد الجسم على مقاومة العدوى بشكل أفضل.

البقاء في المنزل عند المرض

من الضروري عدم إرسال الطفل إلى المدرسة إذا ظهرت عليه أعراض مثل الحمى أو السعال الشديد، لتفادي نقل العدوى إلى زملائه.

