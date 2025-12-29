وزير الدفاع الصومالي يكشف هدف اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

وكالات

شدّد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، الأحد، على أن موقف بلاده من إعلان إسرائيل الاعتراف بأراضيها موقف محسوم ولا لبس فيه، ولا يخضع لأي نقاش أو مقايضة، معتبرًا أن هذا الإعلان لا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يترتب عليه أي أثر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وتأتي تصريحات الوزير عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم " صومالي لاند" المتمتع بحكم ذاتي بوصفه دولة مستقلة.

وخلال مقابلة تلفزيونية نقلتها الوكالة، قال فقي إن إسرائيل، بوصفها قوة قائمة على الاحتلال، لا تملك الصفة القانونية التي تخولها منح اعتراف بأراضي دولة ذات سيادة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الخطوات الإسرائيلية تمثل مساسًا مباشرًا بالأمن الوطني الصومالي، وتمتد آثارها، بحسب قوله، إلى تهديد الأمن القومي العربي والإفريقي المشترك، إضافة إلى الإضرار بأمن الملاحة البحرية وتهيئة بيئة لعدم الاستقرار في دول البحر الأحمر.

ورأى وزير الدفاع الصومالي أن إسرائيل تهدف من وراء هذا الاعتراف إلى تنفيذ مخططات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين ونقلهم إلى الصومال، فضلًا عن السعي للسيطرة على منطقة ذات أهمية استراتيجية.

كما جدد فقي تأكيد دعم الصومال الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الصومال، ومعربًا عن تقديره لجامعة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ لمساندة سيادة البلاد.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الصومال ستلجأ إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة من أجل الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.