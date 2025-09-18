عامل غير متوقع يسرع تطور سرطان الدماغ

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون أن النشاط غير الطبيعي لجين Shootin1b يساعد خلايا الورم الأرومي الدبقي على الانتشار بشكل أسرع عبر الأنسجة.

وأوضحت الدراسة أن الورم الأرومي الدبقي هو أحد أكثر أنواع سرطان الدماغ فتكًا وعدوانية، غالبا ما يكتشف في مراحله المتأخرة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأشار الباحثون أن خلايا هذا الورم تنتشر بسهولة في الأنسجة المحيطة، مما يجعل العلاجات التقليدية مثل الاستئصال الجراحي غير فعالة بالقدر الكافي.

وركز الباحثون على جين shootin1b، الذي يتحكم في حركة الخلايا، وقد يساعد هذا الجين الخلايا المناعية على الحركة لتتمكن من الاستجابة للعدوى، لكن في خلايا الورم تنشط هذه الآلية بشكل غير طبيعي.

ونتيجة لذلك، خلايا الورم الأرومي الدبقي تتلقى نوع من الجذب يجعلها تتحرك بسرعة وتغزو مناطق جديدة في الدماغ.

وهذا السلوك العدواني يفسر سبب صعوبة علاج هذا النوع من الأورام، ويشير إلى أن قدرتها على الانتشار هي التحدي الأكبر الذي يواجه الأطباء والباحثين.

وأظهرت الدراسة أن بروتين Shootin1b يشكل قبضات جزيئية خاصة تربط الهياكل الداخلية للخلية ببيئتها، مما يحول الحركة داخل الخلية إلى قوة تدفعها للأمام. وهذه الآلية مثالية للانتشار السريع، وتجعل الورم شديد الخطورة.

ومن خلال تثبيط النشاط غير الطبيعي لـ shootin1b، يمكن إيقاف هجرة خلايا الورم الأرومي الدبقي وإبطاء تطور المرض.

