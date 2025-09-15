7 أعراض لحصوات الكلى.. إليك طرق الوقاية

كتبت- أسماء مرسي:

حصوات الكلى هي تجمعات صلبة من البلورات تتكون داخل المسالك البولية، وتتشكل من معادن ومواد أخرى.

فيما يلي، أعراض وأسباب حصوات الكلى وطرق الوقاية، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض حصوات الكلى

ألم حاد أو متقطع في أسفل الظهر أو الجانب.

غثيان أو قيء.

دم في البول.

ألم عند التبول أو صعوبة في إخراج البول.

الحاجة المتكررة للتبول.

حمى أو قشعريرة.

بول داكن أو برائحة كريهة.

أسباب تكون الحصوات

تتشكل الحصوات عندما يحتوي البول على كميات عالية من المعادن مثل الكالسيوم، الأوكسالات، أو حمض اليوريك، وكميات غير كافية من السوائل، ما يؤدي إلى ترسب البلورات وتكون الحصوات.

عوامل الخطر

يزداد خطر الإصابة عند:

قلة شرب الماء.

تناول كميات كبيرة من البروتين أو الصوديوم أو السكريات.

تناول مكملات فيتامين C.

وجود تاريخ عائلي للحالة.

الإصابة بأمراض في الكلى أو انسداد المسالك البولية.

استخدام بعض الأدوية أو إجراء جراحات في المعدة.

المضاعفات

في حال عدم علاج الحصوات، تحدث مضاعفات مثل:

انسداد الكلى .

عدوى في الكلى أو المسالك البولية.

فشل كلوي مؤقت أو دائم.

تطور مرض الكلى المزمن.

طرق الوقاية من حصوات الكلى

شرب كميات كافية من الماء يوميا.

التقليل من تناول البروتين الحيواني والملح والسكر.

تجنب الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل السبانخ والمكسرات إذا كنت معرضًا لذلك.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول أطعمة طبيعية غنية بالكالسيوم بدلا من المكملات.

في بعض الحالات، يصف الطبيب أدوية وقائية حسب نوع الحصوات.

اقرأ أيضا:

إنجاز طبي.. أول جراحة في العالم للعمود الفقري بغرسة تيتانيوم ثلاثية الأبعاد

احذر.. 8 علامات مبكرة لنقص الفيتامينات لا تتجاهلها

مسكن طبيعي للألم.. كيف يساعد القرنفل على محاربة الالتهابات؟

4 فوائد مدهشة لفاكهة الكيوي على صحة الجسم

احرص عليها 5 فوائد مذهلة لعصير البنجر بالجزر