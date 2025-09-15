6 أطعمة تعزز صحة البشرة- تناولها فورا

كتبت- أسماء مرسي:

التغذية تؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، حيث توفر بعض الأطعمة عناصر غذائية تحمي الجلد من التلف، وتدعم إنتاج الكولاجين، وتساعد على ترطيبه وتجديد خلاياه.

في ما يلي، قائمة بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تعزز من إشراقة البشرة وتحارب علامات التقدم في السن، وفقا لموقع "health".

الفراولة

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، وهي عناصر تساعد على حماية الجلد من التلف ودعم إنتاج الكولاجين، ما يسهم في نضارة البشرة ومرونتها.

بذور عباد الشمس

تحتوي على البروتين وفيتامين E، وهما ضروريان لبناء خلايا جلدية جديدة، تسريع التئام الجروح، وحماية الجلد من تأثير أشعة الشمس والشيخوخة المبكرة.

مرق العظام

مرق العظام الغنية بالكولاجين، ما ينتج جيلاتين يحتوي على أحماض أمينية مهمة لصحة البشرة مثل الجلايسين والبرولين، والتي تدعم تجديد الجلد وتعزز مرونته.

المحار

مصدر ممتاز للزنك والسيلينيوم، وهما عنصران يُساعدان على تقليل الالتهابات، تسريع شفاء الجروح، وحماية خلايا الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية.

البروكلي

غني بفيتامين C، الألياف، والبوليفينولات، والتي تحمي الجلد من أضرار الشمس، تُبطئ تكسير الكولاجين، وتدعم تجديد الخلايا، كما يحتوي على بيتا كاروتين، المعروف بدوره في الحفاظ على نضارة البشرة.

البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب البشرة من الداخل، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة مثل الليكوبين وبيتا كاروتين، إلى جانب حمض L-citrulline الذي يعزز تدفق الدم ويُغذي خلايا الجلد.

