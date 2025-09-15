تناول الشمندر يوميا يوفر فوائد مذهلة.. ما هي؟

كتبت- أسماء مرسي:

الشمندر كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تعزز صحة الجسم، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات.

في ما يلي، أبرز الفوائد الصحية لتناول الشمندر يوميا، وفقا لموقع "health".

خفض ضغط الدم

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسعة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

تقليل الالتهابات

يتميز الشمندر بمركبات "البيتالين" المضادة للأكسدة، والتي تسهم في تقليل الالتهاب، والحماية من أمراض مثل السمنة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

تحسين الأداء الرياضي

يساعد أيضا على تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات أثناء التمارين، ما يدعم القدرة البدنية والتحمل.

دعم صحة القلب

يحتوي على مادة "البيتاين"، التي تسهم في خفض مستويات الهوموسيستين المرتبطة بزيادة خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعزيز صحة الكبد

البيتاين الموجود به يعمل على منع تراكم الدهون في الكبد، والتخلص من السموم.

