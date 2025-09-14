كيف تؤثر وسائل منع الحمل على المشاعر والذاكرة؟

كتبت- شيماء مرسي

تلجأ الكثير من النساء حول العالم إلى وسائل منع الحمل الهرمونية لمنع الحمل وأحيانا للتحكم في حالات صحية مثل الانتباذ البطاني الرحمي ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات واضطرابات الدورة الشهرية.

ولكن كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة رايس أن وسائل منع الحمل الهرمونية قد تؤثر بشكل على المشاعر والذاكرة لدى النساء بطرق غير متوقعة.

وأشارت تجارب بعض النساء إلى أن وسائل منع الحمل الهرمونية قد تؤثر على صحتهن العاطفية، حيث عانى معظمهم من التقلبات المزاجية وزيادة الوزن، وفقا لـ "scitechdaily".

واعتمدت الدراسة على مقارنة بين مجموعتين: نساء يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية وأخريات ذوات دورة شهرية طبيعية.

وخضعت المشاركات لاختبار ذاكرة لقياس مدى تذكرهن للصور والمشاعر المرتبطة بها.

وكشفت نتائج الدراسة أن النساء اللائي يستخدمن وسائل منع حمل هرمونية أظهرن ردود فعل عاطفية أكثر قوة.

وعند استخدام استراتيجيات مثل التباعد أو إعادة التفسير، انخفضت قدرتهن على تذكر تفاصيل الأحداث السلبية مع الحفاظ على الذاكرة العامة.

ولاحظ الباحثون أيضا انخفاض القدرة على تذكر التفاصيل غير السارة قد يكون في الواقع تأثيرا وقائيا، حيث يسمح للنساء بالتقدم بدلا من الاستغراق في إعادة تجربة التفاصيل المؤلمة".

وأوضحت الدراسة أن وسائل منع الحمل الهرمونية قد تؤثر على المشاعر والذاكرة خاصة تجاه التجارب السلبية.

اقرأ أيضا:

ما خطورة إصابة كبار السن بالإنفلونزا؟

مشروب خارق يحارب الأرق ويقوي المناعة والجهاز الهضمي

احترس.. 4 فئات ممنوعة من تناول الأناناس

دراسة: النظام النباتي يحارب الإصابة بالسرطان

كيف تؤثر وضعية النوم على صحة الدماغ؟