5 فواكه تحسن عملية الهضم.. تناولها على معدة فارغة

كتبت: رودينا ضوه

بعض الفواكه عند تناولها على معدة فارغة تساعد على تعزيز عملية الهضم، وتنظيف الجسم من السموم، وامتصاص أفضل للفيتامينات والمعادن.

البابايا

تعد البابايا من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على معدة فارغة، فهي تحتوي على إنزيم يسمى الباباين، الذي يساعد على الهضم بشكل كبير، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد الجسم على استقلاب الطعام بكفاءة أكبر، كما أنها مصدر جيد للألياف، وتساعد على التحكم في الوزن، وفقًا لموقع timesofindia.

بطيخ

البطيخ فاكهة مرطبة للغاية، تنظم ضغط الدم، وتسهل امتصاص الحديد، وتعزز المناعة، وهو مصدر جيد للبوتاسيوم والنحاس وفيتامينات ج، أ، وب5، كما يحسن البطيخ إنتاج الكولاجين، ويعزز مرونة البشرة، وهو من الفواكه القليلة التي لا تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

البرتقال

البرتقال والفواكه الأخرى الغنية بفيتامين ج تعزز جهاز المناعة، ولها خصائص مضادة للالتهابات، البرتقال غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في امتصاص الحديد والتحكم في مرض السكري، مع ذلك، قد يسبب تناول البرتقال على معدة فارغة تهيجًا لدى البعض بسبب طبيعته الحمضية.

الفراولة

الفراولة وأنواع التوت الأخرى مناسبة للأكل على معدة فارغة، فهي مصدر غني بالألياف والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين ج، كما أنها لا ترفع مستوى السكر في الدم على معدة فارغة، بل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، كما تتميز الفراولة بخصائص مضادة للالتهابات، وتساعد على تقوية جهاز المناعة.

الموز

الموز مصدرًا جيدًا للألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين ج، كما أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيم ضغط الدم، مع ذلك، قد يؤدي تناول الموز على معدة فارغة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يشكل خطرًا على مرضى السكري، ينصح بتناول الموز مع أطعمة أخرى مثل المكسرات والشوفان والزبادي والحبوب عند تناوله على معدة فارغة.

اقرأ أيضا:

"تجمدت حتى الموت".. وفاة مسنة داخل دار رعاية والسبب صادم

"تطرد الطاقة السلبية وتجلب الحظ السعيد".. 6 أشياء ضعها تحت المخدة قبل النوم

بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة

آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع

أبرزهم نيمار.. 5 أشخاص ورثوا ثروات من أشخاص لا يعرفونهم