أطعمة شهيرة تضر بالبنكرياس.. دراسة تحذر من آثارها الكارثية

أظهرت دراسة نُشرت في Journal of Clinical Investigation أن النظام الغذائي الغربي، الغني بالأطعمة عالية الدهون والسكّر، يسبّب ضررًا دائمًا في الأوعية الدموية الدقيقة داخل جزر البنكرياس، وهي المسؤولة عن إفراز الإنسولين.

والمثير للقلق، أن هذه الأضرار تستمر حتى بعد العودة إلى نظام غذائي صحي، بحسب ما نقل موقع Times of India.

وتشمل الأطعمة المسببة لالتهاب البنكرياس ما يلي:

الأطعمة المقلية والدهون المشبعة (مثل البطاطس المقلية، اللحم الأحمر، والزبدة).

الأطعمة الغنية بالسكّر والنشويات المكرّرة (مثل الحلويات والمشروبات الغازية).

أطعمة معروفة أنها تضعف وظيفة البنكرياس.

اللحوم المصنعة (نقانق)

منتجات الألبان كاملة الدسم

المأكولات السريعة والمقلية

المشروبات المحلاة فعليًا والمغلفة

الأطعمة المعالجة والمحفّظة.

الدهون الصناعية (كالمارجرين والسمن)

كل هذه تشكل عبئاً على البنكرياس وتؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية والالتهاب وفقا لموقع "Cleveland Clinice".

المعادن والمواد الكيميائية الضارة

المعادن مثل الزئبق والكادميوم والأرسنيك، إضافةً إلى مواد مثل الفلور والبارابين، يمكن أن تترسب في خلايا البنكرياس وتعيق إنتاج الإنسولين، وتزيد من الالتهاب وربما تسبب تندباً أو أوراماً.

كيف نحافظ على صحة البنكرياس؟

اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، قليل السكر.

الاعتماد على البروتينات الخفيفة (الدجاج، السمك، البقول).

تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

شرب الماء وتجنّب المحليات الصناعية.

استبدال الدهون الضارة بالدهون الصحية مثل تلك من زيت الزيتون والأفوكادو.

