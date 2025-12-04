مهاب مجاهد: مصر تُصدر الطب النفسي للعالم.. والسر في هذا الاسم

أكد الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تصدر الطب النفسي إلى العالم، وأنها معقل الأطباء النفسيين المهرة.

وقال مجاهد: لا أتحدث عن نفسي، بل أتحدث عن زملائي، ولو بحثت عن صادرات مصر العلمية، فضع الطب النفسي في مقدمتها، وأنت مطمئن.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأضاف مجاهد: "الأب الروحي لهذه المهنة في مصر هي شخصية نادرة الوجود على هذا الكوكب، اسمه الدكتور أحمد عكاشة.. هذا الرجل أسس منظومة في طب عين شمس، نُقلت إلى كل جامعات مصر وإلى اليوم، لأن المدرسة العلمية تأسست بشكل سليم، وينسب الفضل إلى أصحابه".

وتابع: "عندما كنت في زيارة لإحدى الدول العربية، سألني شخص عن رأيي في تصريحات قالها الدكتور أحمد عكاشة، فقلت له: اسكت أنت عايز رأي مين في مين؟! أنت عايز رأيي في أستاذ أستاذ أستاذي؟! أنا كنت أحضر المحاضرة للدكتور أحمد عكاشة قاعد عامل كده.. فكرة إني حاضر لأحمد عكاشة بهرتني أكثر من الكلام الذي يُقال".

وأوضح مجاهد: "أنظمة التدريب في مصر تسمح للمتدرب بأن يتعرض لعدد من الحالات يحتاج مثيله في الدول الخارجية إلى عدد طويل من السنوات حتى يتعرض لها، وذلك تحت شعار الجودة. وبهذا، جودة التدريب في مصر أعلى كثيرًا من الدول الخارجية".

وختم قائلًا: "كنت أجلس في عيادة الفصام أجد طابور التذاكر يصل إلى 85 مريضًا، ربما طالب في إنجلترا حتى يُسمح له بالتعرض لهذه الحالات يجلس 5 أو 6 سنوات، وأنا أراهم في شهر، وربما في يوم واحد لو كنت مركزًا، ولذا فالطب النفسي نحن نتفوق فيه جدًا ونصدره للخارج".

وحلَّ الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، ضيفًا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا، مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، ورأيه في نظام البكالوريا، وغيرها من القضايا والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.

