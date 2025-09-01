موجة حارة وأمطار.. 10 نصائح لتجنب مخاطر التقلبات الجوية

كتب- أحمد الضبع:

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية تقلبات جوية حادة، تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بعواصف رعدية قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، خصوصا جنوب محافظة الوادي الجديد وأبو سمبل، وفق ما أظهرته أحدث صور الأقمار الصناعية التي رصدتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يتزامن ذلك مع نشاط رياح محملة بالأتربة.

وتؤثر هذه التقلبات المفاجئة على صحة الكثير من الأشخاص، مسببة نزلات البرد، وضربات الشمس، والتهابات الجيوب الأنفية، لا سيما لدى مرضى الجهاز التنفسي.

نصائح لتجنب مخاطر تقلبات الطقس

وقدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ"مصراوي" مجموعة من النصائح الصحية التي تساعد المواطنين على حماية أنفسهم خلال هذه الفترة، وتشمل:

1- تنظيف الأنف والفم باستمرار باستخدام الغرغرة أو الاستنشاق بالماء والملح لتطهير الحلق والمجاري التنفسية.

2- غلق النوافذ والأبواب بإحكام وتغطية أجهزة التكييف لمنع دخول الغبار.

3- الاستعداد بالأدوية الخاصة بالحساسية بعد استشارة الطبيب، وتجنب تناول أي مضادات حيوية أو مسكنات دون وصفة طبية.

4- إزالة آثار الأتربة من المنازل وأماكن العمل والسيارات بانتظام.

5- تجنب الخروج من المنزل، خاصة للمرضى الذين يعانون من الربو أو حساسية الأنف والعين.

6- التخلي عن العدسات اللاصقة أثناء العواصف الترابية لتجنب تهيج العين.

7- ارتداء ماسكات للوقاية من الأتربة، مع تغطية الأنف عند الحاجة.

8- ارتداء ملابس واقية من البرد داخل وخارج المنزل، مع تغيير الملابس وغسل الشعر عند العودة للمنزل.

9- الإكثار من شرب الماء والسوائل والأعشاب الطبيعية لتعويض فقدان السوائل الناتج عن الحرارة.

10- تجنب فرك العين أو الأنف والحد من التدخين الذي يقلل من المناعة ويؤثر على الجهاز التنفسي.

اقرأ أيضا:

إنجاز طبي.. أول جراحة في العالم للعمود الفقري بغرسة تيتانيوم ثلاثية الأبعاد

احذر.. 8 علامات مبكرة لنقص الفيتامينات لا تتجاهلها

مسكن طبيعي للألم.. كيف يساعد القرنفل على محاربة الالتهابات؟

4 فوائد مدهشة لفاكهة الكيوي على صحة الجسم

احرص عليها 5 فوائد مذهلة لعصير البنجر بالجزر









