كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من بريطانيا شملت 34 شخص بالغ أن تناول الحليب ومنتجات الألبان قد يسبب تغييرات ملحوظة في الميكروبيوم والبكتيريا التي تتواجد على جدران الأمعاء.

وهذه البكتيريا قد تؤدي دورا مهما في عمليات الهضم والمناعة والحالة المزاجية.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون الحليب بانتظام غالبا ما تتواجد لديهم بكتيريا Faecalibacterium المفيدة، والتي تنتج البوتيرات، وهو عنصر غذائي مهم لخلايا الأمعاء، بالإضافة إلى بكتيريا Akkermansia المرتبطة بتحسين عملية الأيض وحماية حاجز الأمعاء.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك المتكرر للجبن يرتبط بانخفاض بعض أنواع البكتيريا، مثل Bacteroides وSubdoligranulum، والتي تؤدي أيضا دورا في العمليات الأيضية.

وكان تأثير اللبن على الميكروبيوم أقل وضوحا، حيث كانت البكتيريا البروبيوتيك المعتادة، مثل Lactobacillus وBifidobacterium، موجودة بكميات صغيرة، وفقا لـ "Naukatv".

بالنسبة للأشخاص الذين يتحملون منتجات الألبان جيدا، فإن تناولها يساعد على تنويع وتحسين تكوين البكتيريا المعوية.

أما من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية، فمن الأفضل الانتباه إلى المصادر البديلة للبريبيوتيك، مثل الخضروات والفواكه والحبوب، لدعم صحة الأمعاء.

وتتفاعل البكتيريا الملتصقة بجدران الأمعاء مع الجهاز المناعي، وتلعب دورا محوريا في الحفاظ على الصحة

لذلك، يمكن لمنتجات الألبان أن تعزز تنوع الميكروبيوم وتركيبته لدى من يتحملونها، بينما يجب على غير القادرين على تحملها البحث عن مصادر بديلة من الألياف البريبيوتيك، مثل البقوليات، دقيق الشوفان، الموز، والبصل.

