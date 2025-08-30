4 فوائد مذهلة لعصير الفراولة الطازج

عصير الفراولة هو مشروب منعش يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.

هذا الكنز الأحمر لا يروي عطشك فحسب، بل يمنح جسمك جرعة مكثفة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم البشرة، القلب، والمناعة.

في السطور التالية، نكشف 4 فوائد رائعة لهذا العصير وفق ما جاء في "Verywell Health".

تعزيز المناعة ومحاربة الالتهاب

يحتوي عصير الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مضاد أكسدي قوي يساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات. كما تزوده بمواد مثل الأنتوسيانين وحمض الإيلاجك (ellagic acid) التي تقلّل من الالتهاب وتدعم دفاعات الجسم.

دعم صحة القلب وضبط ضغط الدم

يحتوي العصير على مضادات أكسدة من نوع الفلافونويدات والبولي فينولات بالإضافة إلى البوتاسيوم، ما يُسهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفّق الدم، ويقلّل من خطر أمراض القلب وتكوّن لويحات الشرايين.

تحسين صحة البشرة ونضارتها

الكولاجين هو مفتاح البشرة الناعمة والمشدودة، ويُساهم فيتامين C في إنتاجه كذلك، تقلّل مضادات الأكسدة في عصير الفراولة من التجاعيد وتداعيات التعرض للشمس، ما يمنح البشرة إشراقة وحماية أعمق.

تنظيم السكر في الدم ودعم صحة الهضم

عصير الفراولة يتميّز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ويحتوي على الألياف التي تُبطئ امتصاص السكر، ما يساعد في الحفاظ على ثبات مستويات الجلوكوز.