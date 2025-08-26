بعد إصابة ترامب.. ما هو تهيّج الأنسجة الرخوة؟

كتبت- أسماء العمدة:

أثارت إصابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، جدلًا واسعًا حول طبيعة الحالة التي وُصفت بأنها تهيّج في الأنسجة الرخوة، وهو نوع من الإصابات الشائع حدوثها ليس فقط عند الرياضيين، بل عند أي شخص في حياته اليومية.

في السطور التالية نستعرض معلومات مهمة عن تهيّج الأنسجة الرخوة، وفقًا لما ذكرته صحيفتا Healthline و MedicalXpress.

ما هي الأنسجة الرخوة؟

تشمل: العضلات، الأوتار، الأربطة، والأغشية التي تدعم وتحمي العظام والمفاصل.

كيف يحدث التهيّج؟

غالبًا ما ينشأ نتيجة سقوط، التواء، ضربة قوية، أو حركة خاطئة.

الأعراض الأساسية

• ألم

• تورم

• احمرار

• كدمات

• صعوبة في تحريك الجزء المصاب

الفرق بين التهيّج والكسور

• الكسور تؤثر على العظام.

• التهيّج يستهدف الأنسجة المحيطة بها.

من الأكثر عرضة؟

• الرياضيون

• كبار السن

• من يقومون بحركات متكررة مثل رفع الأوزان أو الجلوس الطويل

متى تستدعي الحالة زيارة الطبيب؟

• إذا استمر الألم أكثر من يومين

• عند وجود تورم شديد

• في حال فقدان القدرة على الحركة

طرق العلاج الأولية

1. الراحة

2. كمادات الثلج

3. رفع العضو المصاب

4. لفه برباط ضاغط

العلاج الدوائي

قد يصف الطبيب مسكنات أو مضادات التهابات لتخفيف الألم والتورم.

مدة الشفاء

تختلف باختلاف شدة الإصابة؛ فقد تتراوح من أيام قليلة حتى أسابيع، بينما الحالات الشديدة قد تحتاج وقتًا أطول.

